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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. تغير وضع الفلك لمواليد اليوم وتوقعات الأبراج.. الطعم المعدني في فم الحامل والتغيرات الأكثر شيوعا

الحامل
الحامل

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمراة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

 

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 9/11/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا
 

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج لذلك، تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد   7-11-2021 .


#الحمل

مهنياً: عليك التزام الحذر في بعض الأحيان لئلا تقع في الخطأ، وخصوصاً أن هناك من ينتظر أي خطوة ناقصة من جانبك. 
عاطفياً: لا للتسرع في إطلاق الأحكام، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن جوّك الخاص مصدر المشاكل والتجاذبات السلبية.
صحياً: نقاط ضعفك صحياً الرأس والأسنان والحساسية التي غالباً ما يكون مصدرها التوترات العصبية. 

 

وضع فلكي متقلب.. نصيحة الأبراج لمواليد 9 نوفمبر
 

يبدأ برج العقرب من يوم 23 أكتوبر وحتى 22 نوفمبر، ويعتبر العقرب من الأبراج المثيرة للجدل كثيرا، ولا يعرف البعض كيفية التعامل مع التابعين له.
 

قالت خبيرة الأبراج ماغى فرح، إنه لا يزال القمر يتنقل في برج الأسد الناري مشكلا مربعا فلكيا مع الشمس من برج العقرب ولا تزال الأجواء إيجابية جدا لكل من مواليد الحمل الأسد القوس.  

 

فوائد الكاجو أثناء الحمل والقيمة الغذائية له
 

هناك قيود معينة على الأطعمة التي يمكن أن تأكلها المرأة الحامل، لذلك فمن الطبيعي أن تكون حذرًا بشأن ما يجب تضمينه في نظامك الغذائي، تعتبر المكسرات بشكل عام آمنة للاستهلاك أثناء الحمل، لكن هل الكاجو بينهم؟

يخبرك موقع هيلثي عن ذلك وأكثر عن الكاجو أثناء الحمل.

الآثار الجانبية الأكثر شيوعا للحمل
 

خلال فترة الحمل ، يخضع جسم المرأة لتغييرات عديدة ، بعضها قد يسبب عدم الراحة أيضًا. تختلف الآثار الجانبية للحمل بين النساء لأن كل حمل فريد من نوعه، في حين أن بعض النساء قد يعانين من نوبات من الغثيان على مدار اليوم ، قد يعاني البعض الآخر من إفراز اللعاب المفرط، هناك فرق رفيع بين الأعراض الجانبية الشائعة وغير الضارة وعلامات التحذير غير الطبيعية، وبالتالي ، يجب عليك مراجعة طبيبك إذا لاحظت أي شيء غير عادي.

 

الطعم المعدني في الفم أثناء الحمل.. أسبابه ونصائح للتعامل معه
 

يأتي اختبار الحمل الإيجابي مصحوبًا بالسعادة والكثير من الأحداث غير المتوقعة للأم، إلى جانب الغثيان والتعب الوشيكين ، فإن التغيير في حاسة التذوق شائع أيضًا لدى معظم النساء الحوامل. 
 

يسمى التغيير في الذوق طبيا بخلل الذوق وهو تغيير غير ضار يتم الإبلاغ عنه غالبًا في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، عادة ما يشير الطعم المعدني في الفم إلى خلل في الذوق، يبدو الإحساس وكأنه لديك عملات معدنية في فمك أو طعم غريب يصعب وصفه، إنها في الغالب غير ضارة ونادرًا ما تكون مدعاة للقلق

 

نشر موقع صدى البلد الاخبار والصحة الأخبار المهمة الخاصة بالمراة والصحة التقرير

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