وضع فلكي متقلب.. نصيحة الأبراج لمواليد 9 نوفمبر

يبدأ برج العقرب من يوم 23 أكتوبر وحتى 22 نوفمبر، ويعتبر العقرب من الأبراج المثيرة للجدل كثيرا، ولا يعرف البعض كيفية التعامل مع التابعين له.



قالت خبيرة الأبراج ماغى فرح، إنه لا يزال القمر يتنقل في برج الأسد الناري مشكلا مربعا فلكيا مع الشمس من برج العقرب ولا تزال الأجواء إيجابية جدا لكل من مواليد الحمل الأسد القوس.

شخصية اليوم فى علم الأرقام 9 نوفمبر

يستطيع مولود اليوم من برج العقرب مفاجأة المحيطين به إلى حد كبير، بمن فيهم الذين يعتقدون أنهم يجيدون فهمه تماماً، فهو هادئ ومتحفظ، ويميل عادة إلى الانسجام مع عمله.

ينجز ما هو مطلوب منه بفاعلية من دون التذمر إطلاقاً، ويعتمد الأسلوب المنهجي في حل المشاكل، قادر على مواجهة شتى الظروف، ويمتاز بالمرونة والجَلَد، يستطيع العمل بكدّ لساعات عدة في ظروف تجبر الآخرين على الانسحاب أو الاستسلام، ولا يعتبر مولود العقرب نفسه صلباً، على رغم تحمله الشدائد. أليس هذا غريباً؟

التوقعات الأسبوعية لبرج العقرب



مهنياً: يحمل إليك هذا الأسبوع وضعاً فلكياً متقلّباً يجعلك تمرّ بفترات متراوحة بين الثقة بالنفس والتردّد أو التشاؤم.

يكون من الطبيعي التراجع والشعور بالتعب، وصعب عليك التخلّص ممّا يزعجك فالمقاومة تخفّ أيضاً، كما قدرتك على المواجهة إلا أنّ بمجمله الأسبوع يدعو للقلق والحذر إذا أردت القيام بخطوة أو مبادرة، قد تكون مستعداً لتحمّل كل المسؤوليات إلا أن الفلك ينصحك بعدم اتخاذ قرارات أساسية وتغييرية في حياتك المهنية والشخصية. تميل إلى تسريع الأمور والعفوية في الخيار حيناً، ثم تعيش تردداً قاتلاً أحياناً أخرى .

عاطفيًّا: التأثيرات الفلكية السائدة ستكون إيجابية في معظمها ما قد يعني حبا تعيشه مع شخص بعيد عنك أو تلتقيه بعيدا عن محيطك الاعتيادي كما الذي يحمل اليك ملذات كثيرة ويعزز ثقتك بالنفس قد ترغب في السفر او تمضية وقت مميّز الى جانب الحبيب.

إذا كنت عازبًا قد تلتقي بشخص أجنبي يلفت انتباهك وتجد ضالتك وتعيش تجارب استثنائية تخوضها ومعلومات جديدة تحصل عليها.