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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه برجك

خظك اليوم
خظك اليوم

الكثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.. إذا كنت مولودًا في يوم 8 نوفمبر اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير  فؤاد.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 

في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 8 نوفمبر فإن ذلك يعني في علم الأرقام.. فإن ذلك يعني أنك واقعي وعملي وتختار دائما مواجهة الحياة والوقع وعدم العيش في الأوهام.

 تستطيع أن تحقق نجاحات شخصية وتحصل على مساعدات غير منتظرة. لديك قوة شخصية وموهوب في تحقيق مكاسب مادية.

نصيحة: 

خبيرة أبراج تكشف حقائق عن القمر الجديد اليوم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 3 -11 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

نصيحة لمواليد 8 نوفمبر 

وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 8 نوفمبر قائلة: نصيحة: في هذا الوقت تشعر في كثير من الأحيان بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد. حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك كي تتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.

حظك اليوم على المستوى المهنى والعاطفى


عاطفيا وعائليا: اقتران فينوس مع القمر يدفعك للتعامل بكرم مع من تحب وقد تجمعك بالأخوة والأحباب أوقات سعيدة.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يزيد من شعبيتك ويجعلك مستعدا للقيام بأي شيء من أجل الواجب
 

 

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