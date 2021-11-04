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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خبيرة أبراج تكشف حقائق عن القمر الجديد اليوم

القمر الجديد
القمر الجديد

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عن حقائق عن القمر الجديد اليوم الخميس ٤ نوفمبر.

وأوضحت خبيرة الأبراج من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، بأن القمر الجديد يولد اليوم الساعة ١١:١٥ م. بتوقيت القاهرة (٩:١٥ م. بتوقيت جرينتش) عند درجة ١٢ من برج العقرب. 

وأضافت أن القمر الجديد يأتي متنافرا مع أورانوس كوكب المفاجآت والثورات، وقد ينتج عن ذلك رغبة في الاستقلال والتحرر من القيود، ورغبة البعض في التميز والتفرد، أو رغبة في فك الألغاز واكتشاف المجهول مما يساعد على اكتشاف حقيقة البعض.  


وأكدت فؤاد أن القمر الجديد هذا الشهر قد ينشر أيضا طاقة فوضى قد تؤدي لتغييرات مفاجئة لا يمكن التحكم بها. 


وأشارت إلى أفضل طريق للتغلب على الفوضى في المشاعر والأفكار هو الحفاظ على الروح المتفتحة والعقل المتفتح، يستمر تأثير القمر الجديد من الجمعة إلى الأحد.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 3 -11 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأثنين 1 -1 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك


إيجابيات القمر الجديد من الجمعة إلى الأحد:


وقت مناسب لقص الشعر كي ينمو
وقت مناسب لبداية عمل أو دراسة
وقت مناسب لخطبة أو عقد قران أو  زواج
تأثير القمر على كل برج موجود في حظك اليوم

الأبراج توقعات الابراج القمر القمر اليوم عيد الحب

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