توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 9/11/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج لذلك، تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 7-11-2021 .



مهنياً: عليك التزام الحذر في بعض الأحيان لئلا تقع في الخطأ، وخصوصاً أن هناك من ينتظر أي خطوة ناقصة من جانبك.

عاطفياً: لا للتسرع في إطلاق الأحكام، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن جوّك الخاص مصدر المشاكل والتجاذبات السلبية.

صحياً: نقاط ضعفك صحياً الرأس والأسنان والحساسية التي غالباً ما يكون مصدرها التوترات العصبية.



#الثور



مهنياً: تعيش يوما مثمرا جدا تحاول فيه الحصول على كلمة حاسمة أو توقيع معاهدة معيّنة أو بدء مشروع ما.

عاطفياً: تتفق مع الشريك على عدة أمور، ولن تتركا أي خلاف يتفاقم لئلا تقعا في المحظور.

صحياً: خلال هذا اليوم تشعر ببعض الكسل الناتج من نقص في المناعة قد يؤدي إلى انخفاض في نشاطك.



#الجوزاء



مهنياً: تتصرف بإيجابية كبيرة تجاه الزملاء، وهو يكون من دون شك محل تقدير واحترام كل من حولك مستقبلياً.

عاطفياً: إذا حاولت تأجيل المواجهة مع الشريك، فإن الأمور لن تتفاقم أو تزداد تعقيداً، وعندها يصبح ترميم العلاقة ممكناً.

صحياً: لا بد أحياناً من قرارات حاسمة على الصعيد الصحي، ولا سيما إذا تفاقم الوضع.



#السرطان



مهنياً: إذا وجدت نفسك متعباً عليك أن تبحث عن الراحة، ويستحسن عدم القيام بالعمل المطلوب كونه واجباً عليك.

عاطفياً: عليك أن تكون أكثر وضوحاً مع الشريك، فتعبّر له عن حقيقة مشاعرك الرومانسية تجاهه وهذا يتطلب بعض الجرأة.

صحياً: من المحتمل أن تتعرض لاضطرابات رئوية ومعوية ولحساسية في الأطراف وتشنجات فانتبه.



#الاسد



مهنياً: الثقة مطلوبة في المرحلة المقبلة، وهي تفتح أمامك مجالات متعددة وآفاقاً لم تكن تتوقعها وخصوصاً في إطار العمل.

عاطفياً: استعدادك للدفاع عن الشريك حتى النهاية، يشكل علامة فارقة في حياتك ويعزّز موقعك عنده.

صحياً: ممارستك الرياضة تساعدك على التخلص من بعض الأمراض والمشكلات الصحية.



#العذراء



مهنياً: أجواء العمل الجيدة ضرورية، بهدف التمكّن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح.

عاطفياً: لا تقسُ على الشريك وكن أكثر مرونة، تطورات كثيرة في العلاقة، وهذا يكون في مصلحتك.

صحياً: اهتم بصحتك بشكل أفضل، لأن الأمور السيئة وصلت إلى وضع صعب.



#الميزان



مهنياً: بعض التراجع المعنوي مترافق مع بعض التردّد الذي يفرض الحسم قبل فلتان الأمور من بين يديك.

عاطفياً: لن تجد نفسك في موقف حرج وتتأقلم مع ظرف صعب ولا تتنازل عن حق لك .

صحياً: حادث سببه الضباب الكثيف أو المياه، لكن الأضرار خفيفة.



#العقرب



مهنياً: يوم مناسب لتحقيق الأهداف، ولا تتركها ليوم آخر، فهذا اليوم قد يكون الأفضل .

عاطفياً: حافظ على وتيرة واحدة في العلاقة بالشريك، لكن لا تجعل الروتين يدخلكما في الملل، فهذا ليس في مصلحتكما.

صحياً: أبذل قصارى جهدك لكي تتخلص من السمنة المفرطة قبل فوات الأوان.



#القوس



مهنياً: أنت مدعوّ الى تنظيم الطاقات وتحديد الأولويات لئلا تقع ضحية التأخير أو التقصير.

عاطفياً: قدّم بعض التنازلات التي تغني العلاقة ومستقبلها، يتطلب منك الوضع ليونة ومحاولات متكرّرة إذا دعت الحاجة.

صحياً: مزاجك المتقلب يدفعك إلى الابتعاد عن الاختلاط بالآخرين، وهذا لن يكون في مصلحتك على المدى الطويل.



#الجدي



مهنياً: تستعيد الامل والتفاؤل وتزداد حظوظك قوة وتزداد الفرص الثمينة امامك. ولا بدّ من ان تلاقي مساعيك نتيجة مرضية ومثمرة جدًا.

عاطفياً: قد تكون غضضت الطرف عن بعض الأمور، لكنّ المجال ما زال متاحاً لتلافي الأسوأ.

صحياً: الحل الوحيد لتحريك العضلات هو القيام بنشاط رياضي أو ممارسة السباحة.



#الدلو



مهنياً: محاولة خداع أحد الزملاء ترتد سلباً عليك، وقد يبتعد عنك الآخرون بسبب مزاجك المتقلب .

عاطفياً: ابتعد عن الاستخفاف في تعاملك مع الشريك، وكن أكثر عمقاً معه، فهذا يفيد كما أكثر.

صحياً: وضعك الصحي جيّد لأنك تتبع نظاماً متوازياً يوفر لك الاستقرار والراحة.



#الحوت



مهنياً: يناسبك تكثيف الاتصالات والمثابرة حين تكون الظروف اكثر سهولة وتعاطفًا معك.

عاطفياً: تكون هذا اليوم عاشقاً بعواطف مزدهرة ومشاعر إيجابية تثير دهشة الشريك.

صحياً: تشعر ببعض التعب في المعدة، بسبب كثرة الإرهاق وإثارة أعصابك.