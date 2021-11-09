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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 9/11/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الأبراج
الأبراج

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج لذلك، تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد   7-11-2021 .


#الحمل


مهنياً: عليك التزام الحذر في بعض الأحيان لئلا تقع في الخطأ، وخصوصاً أن هناك من ينتظر أي خطوة ناقصة من جانبك. 
عاطفياً: لا للتسرع في إطلاق الأحكام، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن جوّك الخاص مصدر المشاكل والتجاذبات السلبية.
صحياً: نقاط ضعفك صحياً الرأس والأسنان والحساسية التي غالباً ما يكون مصدرها التوترات العصبية. 


#الثور


مهنياً: تعيش يوما مثمرا جدا تحاول فيه الحصول على كلمة حاسمة أو توقيع معاهدة معيّنة أو بدء مشروع ما.
عاطفياً: تتفق مع الشريك على عدة أمور، ولن تتركا أي خلاف يتفاقم لئلا تقعا في المحظور.
صحياً: خلال هذا اليوم تشعر ببعض الكسل الناتج من نقص في المناعة قد يؤدي إلى انخفاض في نشاطك.


#الجوزاء 


مهنياً: تتصرف بإيجابية كبيرة تجاه الزملاء، وهو يكون من دون شك محل تقدير واحترام كل من حولك مستقبلياً.
عاطفياً: إذا حاولت تأجيل المواجهة مع الشريك، فإن الأمور لن تتفاقم أو تزداد تعقيداً، وعندها يصبح ترميم العلاقة ممكناً.
صحياً: لا بد أحياناً من قرارات حاسمة على الصعيد الصحي، ولا سيما إذا تفاقم الوضع.


#السرطان


مهنياً: إذا وجدت نفسك متعباً عليك أن تبحث عن الراحة، ويستحسن عدم القيام بالعمل المطلوب كونه واجباً عليك.
عاطفياً: عليك أن تكون أكثر وضوحاً مع الشريك، فتعبّر له عن حقيقة مشاعرك الرومانسية تجاهه وهذا يتطلب بعض الجرأة.
صحياً: من المحتمل أن تتعرض لاضطرابات رئوية ومعوية ولحساسية في الأطراف وتشنجات فانتبه. 


#الاسد  


مهنياً: الثقة مطلوبة في المرحلة المقبلة، وهي تفتح أمامك مجالات متعددة وآفاقاً لم تكن تتوقعها وخصوصاً في إطار العمل.
عاطفياً: استعدادك للدفاع عن الشريك حتى النهاية، يشكل علامة فارقة في حياتك ويعزّز موقعك عنده.
صحياً: ممارستك الرياضة تساعدك على التخلص من بعض الأمراض والمشكلات الصحية.


#العذراء 


مهنياً: أجواء العمل الجيدة ضرورية، بهدف التمكّن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح. 
عاطفياً: لا تقسُ على الشريك وكن أكثر مرونة، تطورات كثيرة في العلاقة، وهذا يكون في مصلحتك.
صحياً: اهتم بصحتك بشكل أفضل، لأن الأمور السيئة وصلت إلى وضع صعب.


#الميزان 


مهنياً: بعض التراجع المعنوي مترافق مع بعض التردّد الذي يفرض الحسم قبل فلتان الأمور من بين يديك.
عاطفياً: لن تجد نفسك في موقف حرج وتتأقلم مع ظرف صعب ولا تتنازل عن حق لك .
صحياً: حادث سببه الضباب الكثيف أو المياه، لكن الأضرار خفيفة. 


#العقرب 


مهنياً: يوم مناسب لتحقيق الأهداف، ولا تتركها ليوم آخر، فهذا اليوم قد يكون الأفضل .
عاطفياً: حافظ على وتيرة واحدة في العلاقة بالشريك، لكن لا تجعل الروتين يدخلكما في الملل، فهذا ليس في مصلحتكما.
صحياً: أبذل قصارى جهدك لكي تتخلص من السمنة المفرطة قبل فوات الأوان.


#القوس 


مهنياً: أنت مدعوّ الى تنظيم الطاقات وتحديد الأولويات لئلا تقع ضحية التأخير أو التقصير.
عاطفياً: قدّم بعض التنازلات التي تغني العلاقة ومستقبلها، يتطلب منك الوضع ليونة ومحاولات متكرّرة إذا دعت الحاجة.
صحياً: مزاجك المتقلب يدفعك إلى الابتعاد عن الاختلاط بالآخرين، وهذا لن يكون في مصلحتك على المدى الطويل.


#الجدي  


مهنياً: تستعيد الامل والتفاؤل وتزداد حظوظك قوة وتزداد الفرص الثمينة امامك. ولا بدّ من ان تلاقي مساعيك نتيجة مرضية ومثمرة جدًا.
عاطفياً: قد تكون غضضت الطرف عن بعض الأمور، لكنّ المجال ما زال متاحاً لتلافي الأسوأ.
صحياً: الحل الوحيد لتحريك العضلات هو القيام بنشاط رياضي أو ممارسة السباحة.


#الدلو 


مهنياً: محاولة خداع أحد الزملاء ترتد سلباً عليك، وقد يبتعد عنك الآخرون بسبب مزاجك المتقلب . 
عاطفياً: ابتعد عن الاستخفاف في تعاملك مع الشريك، وكن أكثر عمقاً معه، فهذا يفيد كما أكثر. 
صحياً: وضعك الصحي جيّد لأنك تتبع نظاماً متوازياً يوفر لك الاستقرار والراحة.


#الحوت  


مهنياً: يناسبك تكثيف الاتصالات والمثابرة حين تكون الظروف اكثر سهولة وتعاطفًا معك.
عاطفياً: تكون هذا اليوم عاشقاً بعواطف مزدهرة ومشاعر إيجابية تثير دهشة الشريك.
صحياً: تشعر ببعض التعب في المعدة، بسبب كثرة الإرهاق وإثارة أعصابك.

الأبراج توقعات الابراج وحظك اليوم الثلاثاء 9-11-2021 الجوزاء السرطان الاسد

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