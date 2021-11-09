الطعم المعدني في الفم أثناء الحمل.. أسبابه ونصائح للتعامل معه

يأتي اختبار الحمل الإيجابي مصحوبًا بالسعادة والكثير من الأحداث غير المتوقعة للأم، إلى جانب الغثيان والتعب الوشيكين ، فإن التغيير في حاسة التذوق شائع أيضًا لدى معظم النساء الحوامل.



يسمى التغيير في الذوق طبيا بخلل الذوق وهو تغيير غير ضار يتم الإبلاغ عنه غالبًا في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، عادة ما يشير الطعم المعدني في الفم إلى خلل في الذوق، يبدو الإحساس وكأنه لديك عملات معدنية في فمك أو طعم غريب يصعب وصفه، إنها في الغالب غير ضارة ونادرًا ما تكون مدعاة للقلق.



كشف موقع هيلثي عن أسباب وإدارة الذوق المعدني في الفم أثناء الحمل.

هل من الطبيعي أن يكون لديك طعم معدني في فمك أثناء الحمل؟

عسر الذوق طبيعي ويظهر بشكل متكرر في معظم النساء الحوامل ، حيث أبلغ معظمهن على الأقل عن بعض التغييرات في الذوق أثناء الحمل، إنه ليس مدعاة للقلق، ومع ذلك ، يمكنك إبلاغ الطبيب بذلك ، خاصة إذا كان الطعم المعدني مصحوبًا بأعراض أخرى مثل جفاف الفم أو ألم في الفم.



متى يبدأ الطعم المعدني أثناء الحمل؟



يبدأ الطعم المعدني في الظهور في الغالب في الأشهر الثلاثة الأولى (أول 12 أسبوعًا من الحمل)، هذا التغيير في التذوق يكون مفاجئًا أو ربما يتم الشعور به بشكل عشوائي في أي وقت من اليوم ، حتى بدون الأكل أو الشرب، قد يكون لديك أيضًا أحاسيس أخرى متعلقة بالذوق أو زيادة الحساسية لأذواق معينة، على سبيل المثال ، أظهرت بعض الدراسات حساسية متزايدة للطعم المر أثناء الحمل ، على الرغم من أن هذا قد يختلف من امرأة حامل إلى أخرى.



ما الذي يسبب الطعم المعدني أثناء الحمل؟



لا يوجد سبب محدد للطعم المعدني أثناء الحمل ، وقد لا تعاني منه العديد من النساء الحوامل على الإطلاق. من المحتمل أن يحدث عسر الذوق والطعم المعدني أثناء الحمل بسبب العوامل التالية.

قد يؤثر التغيير في مستويات هرمونات الحمل على وظائف براعم التذوق ، مما يساهم في التذوق المعدني أثناء الحمل.

يرتبط التغيير في حاسة الشم أيضًا بتغييرات الذوق ونفور الطعام، يمكن أن تحدث هذه بسبب تأثيرات الهرمونات. وبالتالي ، فإن بعض النساء لديهن رغبة شديدة في تناول أطعمة معينة ، مما قد يزيد من فرص الإحساس المعدني الغريب في الفم.

قد تشمل العوامل غير المرتبطة بالحمل الأدوية وعدوى اللثة والبرد وعدوى الجيوب الأنفية



متى تتوقع أن ينتهي الطعم المعدني؟

يعتبر عسر الذقن أكثر شيوعًا في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. تعود براعم التذوق إلى طبيعتها بمجرد أن تبدأ الهرمونات في الاستقرار. في بعض النساء ، قد يكون الطعم المعدني موجودًا طوال فترة الحمل مع انخفاض شدته. عسر الذوق أثناء الحمل ليس خطيراً طالما أنه لا يؤثر على شهية المرأة الحامل. لا يوجد علاج مطلوب حيث تتحسن الحالة مع تقدم الحمل.

كيف تعالج عسر الذوق أثناء الحمل؟

يمكن أن يكون التذوق السيئ أو غير السار أمرًا مروعًا أثناء الحمل. على الرغم من عدم قدرة المرء على منع حدوث خلل الذوق ، إلا أن بعض الإجراءات قد تساعد في تخفيف الانزعاج.

فيما يلي بعض النصائح لمحاربة الطعم المعدني أثناء الحمل.

الأطعمة الحمضية ، مثل الحمضيات والأناناس والتفاح الأخضر ، قد تقطع الطعم المعدني. حاول أيضًا إضافة الخل إلى طعامك أو مشروباتك.

اغسل أسنانك مرتين يوميًا (بمعجون أسنان يحتوي على صودا الخبز) متبوعًا بتنظيف شامل لللسان.

اشطف فمك بمحلول ملح خفيف بشكل دوري.

امضغ علكة بالنعناع لزيادة إنتاج اللعاب ، مما يساعد على التخلص من المرارة في الفم.

اشرب الكثير من الماء لتخفيف الأعراض.

قد تحتوي بعض فيتامينات ما قبل الولادة على نسبة عالية من الحديد ، مما يجعل هذه الحالة أسوأ، تحدث إلى طبيبك إذا شعرت أن الأدوية الموصوفة تؤدي إلى تفاقم حالتك .

يواجه جسم المرأة العديد من التغييرات أثناء الحمل، تعود أعراض الثلث الأول من الحمل إلى الارتفاع المفاجئ في هرمونات الحمل وتؤثر على معظم أعضاء وأنظمة المرأة الحامل الفم وبراعم التذوق ليست استثناء، عادة ما يمكن التحكم في الطعم المعدني في الفم أثناء الحمل من خلال تغييرات بسيطة في نمط الحياة، ومع ذلك ، إذا أصبح الأمر مزعجًا للغاية أو يتعارض مع تناولك للطعام ، فلا تتردد في استشارة الطبيب بشأن ذلك.