أضرار غير متوقعة للبطيخ الأصفر على الحامل والجنين

تعد فترة الحمل هي الأكثر أهمية بالنسبة لكل مرأة وذلك لأنها تمر بالعديد من التغيرات الصحية التي تطرأ عليها، كما أن التغذية من الأولويات للسيدات الحوامل، وقد تتسأل بعضهن عن أنواع الأكل المفيدة أو الضارة، ومن إحدي التساؤلات التي تطرحها الحوامل: هل هناك أضرار للبطيخ الأصفر على الحامل والجنين ؟

هل هناك أضرار للبطيخ الأصفر على الحامل والجنين ؟

من بين جميع الأطعمة الموجودة في قائمة "الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء الحمل"، قد يكون الكنتالوب هو الأكثر إثارة للدهشة.

والشمام أو البطيخ الأصفر واحد، وهو فاكهة صحية للغاية تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية والفوائد. وتعتبر الليستريا خطرة بشكل خاص على كبار السن والحوامل وحديثي الولادة والبالغين الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.



وإذا كنت حاملاً، فستكون الفوائد أكثر لذة. فالبطيخ يخفف حرقة ويقلل التورم حيث أن محتواه العالي الماء (92 في المئة) والفاكهة السكريات يمكن أن تساعد في تخفيف غثيان الصباح والجفاف والمعادن التي تحتوي على علبة تساعد على منع تقلصات العضلات الربع الثالث.

بالإضافة إلى ذلك، ما الذي لا تأكله عندما تكونين حاملاً؟ فهناك 11 طعاما ومشروبا يجب تجنبها أثناء الحمل.

الأسماك عالية الزئبق فهو عنصر شديد السمية. فالسمك غير المطبوخ جيدًا أو النيئ خاصة المحار يمكن أن تسبب العديد من الإصابات

اللحوم غير المطبوخة جيدًا والنيئة والمعالجة

بيض نيء

لحوم الأعضاء

مادة الكافيين

حليب غير مبستر وجبن وعصير فواكه

كحول.

وفي هذا الصدد، ما هي الفاكهة التي يجب تجنبها أثناء الحمل؟

وفي هذا الصدد، ما هي الفاكهة التي يجب تجنبها أثناء الحمل؟ أناناس. ينصح النساء الحوامل بالابتعاد عن هذه الفاكهة.

العنب. يُصنف العنب كواحد من أكثر الفواكه المغذية ، لكن الكثير من الناس طرحوا تساؤلات حول تأثيره على النساء الحوامل.

بابايا. من المعروف أن البابايا النيئة تؤدي إلى الإجهاض إذا تناولتها النساء الحوامل.

بطيخ

خوخ.







هل يمكن تناول البطيخ الأصفر على الحامل بأمان في الشهر التاسع؟



في الواقع، أن معلومة تناول الحامل للبطيخ الأصفر بأمان في الشهر التاسع ليست دقيقة حيث أن الكنتالوب وهو فاكهة معروفة بهذا الاسم أيضًا البطيخ الصخري أو البطيخ الأصفر، وهو فاكهة لذيذة وغذاءً خارقًا بالنظر إلى العديد من قيمه الغذائية الرائعة والعناصر الغذائية المحددة التي يمكن أن تكون مفيدة للجسم ، والمشكلة الوحيدة هي احتوائه على بكتيريا معينة على سطحه يمكن أن تكون ضارة بالطفل ويمكن أن تسبب مضاعفات مزعجة.

الفاكهة نفسها ليست مشكلة لأنها لا تحتوي على مادة ضارة يمكن أن تسبب أي تشوهات خلقية أو إجهاض أو خلل في فسيولوجيا المرأة، والبكتيريا الموجودة على السطح يمكن أن تشكل مخاطر صحية على الجنين.



بكتيريا الليستيريا: الجاني وراء الخطر التحذيري

البكتيريا الأكثر شيوعًا الموجودة في عينات الشمام أو البطيخ الأصفر هي الليستريا وهي نوع فرعي من Listeria monocytogenes، ويمكن أن تكون بكتيريا Listeria مقاومة لبعض الأدوية ولها فترة حضانة طويلة يمكن ملاحظتها بعد 4 أسابيع عند تناولها، وتشكل خطرًا خطيرًا على الطفل لأنه يمكن أن يسبب عدوى الليستريات.

يؤثر داء الليستريات بشكل شائع على أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة مثل النساء الحوامل وكبار السن والأطفال. وينصح الأطباء دائمًا بالانتقال إلى فواكه أخرى بدلاً من تناول الكنتالوب حيث توجد مجموعة كبيرة من الفواكه اللذيذة واللذيذة التي يمكن أن توفر نفس العناصر الغذائية مثل الكنتالوب.

ويُنصح فقط بتجنب الكنتالوب الملوث أثناء فترة الحمل للتأكد من سلامته، وتأكد من شراء الكنتالوب مع ملصق سوق عضوي محلي موثوق به أو سوبر ماركت، ويمكن للعملاء رؤيته بوضوح.

وبعد شرائه في السوق، اغسل الكنتالوب بشكل صحيح لإزالة الأوساخ والبكتيريا غير المرئية على السطح ، الشمام ، بشكل عام، فهو طعام صحي ورائع يتم تقديمه على أطباقنا ولكن يجب أن نتذكر دائمًا إعطاء الأولوية للصحة للطفل قبل كل شيء.



يجب أن يتكون نظامك الغذائي من الفواكه التي تحتوي على مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات وما إلى ذلك ؛ مثل الشمام. هذه غنية بكميات كبيرة من فيتامين أ ، ب ، ج وبصرف النظر عن ذلك ، فهي تحتوي أيضًا على جوهر البوتاسيوم وكذلك حمض الفوليك.

الفوائد الصحية لبذور الشمام في الحمل:

يزود الطاقة- تعمل بذور الشمام على تكثيف مستوى طاقتك بسبب وجود الفيتامينات والمعادن الهائلة ؛ مما يؤدي إلى طفل يتمتع بصحة جيدة

مفيد في الهضم يجنبك من مشاكل الجهاز الهضمي مثل تكون الغازات والحموضة والحموضة المعوية

يوفر الراحة من الإمساك- بسبب احتوائه على نسبة عالية من الماء ، فإن تناول الشمام أثناء الحمل يمكن أن يكون مثمرًا للغاية في توفير العزاء

تقوية المناعة السبب الأكثر أهمية لتناول بذور البطيخ المسك أثناء الحمل هو أنه يقوي جهاز المناعة لديك. علاوة على ذلك ، فهو محشو بفوائد فيتامين سي ، فهو يسهل في الحفاظ على البرد والانفلونزا على مسافة ذراع

تجنب فقر الدم- إن احتواء فيتامين سي بكمية جيدة يساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء بسبب توزيع الحديد في الجسم ، وهذا يساعد في الوقاية من فقر الدم

يساعد في تنظيم ضغط الدم- يسمح محتوى البوتاسيوم بكميات عالية للسيطرة على ضغط الدم ، وهذا يتجنب أي آثار سلبية تتعلق بصحة طفلك

يتجنب تشوهات الجنين فيتامين ب 9 والزنك والبوتاسيوم وحمض الفوليك ضرورية لنمو الجنين وكذلك أنسجة الطفل

يسهل تكوين العظام والأسنان الصحية. مسك البطيخ مصدر جيد للكالسيوم ، يعزز نمو العظام والأسنان. كما يفيد في تطوير الجهاز العصبي للجنين

يساعد النساء البدينات أثناء الحمل- زيادة الوزن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة مخاطر الإجهاض ؛ يحتوي مسك البطيخ على سعرات حرارية دقيقة

الاسترخاء من الحموضة- يحافظ مسك البطيخ على الهضم السليم للأطعمة المستهلكة. تجنب فرص الحموضة

هل تناول بذور البطيخ الأصفر للحامل مفيد؟



غالبًا ما يتم تحذير الشمام أثناء الحمل بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الغذاء ، إلا أن هذه الفاكهة البرتقالية تعد أيضًا مصدرًا رائعًا للعناصر الغذائية الأساسية التي تدعم الحمل الصحي. إذن كيف بالضبط تتراكم المخاطر مقابل الفوائد؟

الشمام لذيذ ومغذي ويمكن أن يكون آمنًا تمامًا للاستمتاع به أثناء الحمل طالما أنك تحافظ على سلامة الطعام في الاعتبار. اختر شراء حبة بطيخ كاملة بدلًا من تقطيعها مسبقًا ، وقم بتقطيعها جيدًا بعد غسل الجزء الخارجي من الفاكهة جيدًا.

في حين أنه قد يكون خيارًا أقل شهرة للوجبات الخفيفة ، مثل العديد من بذور البطيخ الأخرى ، فإن بذور الشمام صالحة للأكل. غالبًا ما يتم تناولها محمصة ، على غرار البذور الأخرى ، مثل اليقطين (المصدر: كاليفورنيا كانتالوب ). تحقق من موقع California Cantaloupes الإلكتروني للتعرف على بعض الطرق السهلة لإعدادها.

تتبع بذور الشمام أيضًا ملفًا غذائيًا مشابهًا للمكسرات والبذور الأخرى. إنها مصادر جيدة للعديد من الفيتامينات والمعادن ، B6 ، B12 ، الريون ، الزنك ، المغنيسيوم ، والكالسيوم وهي مفيدة بشكل خاص أثناء الحمل. علاوة على ذلك ، فإن 100 جرام ، أو أقل قليلاً من نصف رطل ، من بذور البطيخ تحتوي على 21 جرامًا من البروتين (المصدر: Cook'n )!

نظرًا لأنك تأكل بذور البطيخ كاملة ، فإنها ستوفر أيضًا كمية جيدة من الألياف ، مما يساعدك في الحفاظ على الهضم المنتظم والتغلب على الإمساك المرتبط بالحمل أيضًا.

مليء بالبيتا كاروتين وفيتامين ج والبوتاسيوم وحمض الفوليك ، يعد تناول الشمام طريقة رائعة للحصول على بعض العناصر الغذائية الأساسية للحمل. حتى بذور الشمام صالحة للأكل!

بينما يتم تحذير الفاكهة بسبب عمليات السحب الأخيرة وخطر التلوث البكتيري ، لا يزال بإمكانك جعل الشمام آمنًا أثناء الحمل. مفتاحا الأمان هما تجنب غسل البطيخ المقطوع مسبقًا جيدًا قبل تقطيعه.

المصادر : kingdomofbaby

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