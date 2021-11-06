استشاري يقدم نصائح وإرشادات مهمة للمرأة الحامل

صرح الدكتور أحمد عاصم الملا استشارى عمليات الحقن المجهرى والمناظير النسائية وعلاج العقم، أن فترة الحمل من أهم الفترات في حياة أي امرأة، لأنها تكون في هذه المرحلة مسئولة عن روح الجنين الموجود بداخلها، ولذلك فأن الكثير من التساؤلات تخطر ببال كل امرأة حامل حول العديد من الممارسات التي كانت تقوم بها قبل الحمل، وهل تستطيع أن تستمر بالقيام بهذه الممارسات أم أن هذه الأفعال قد تضر بصحة الجنين؟.

وقال الملا في تصريحات صحفية، إنه من الممكن أن تنام الحامل على البطن ولكن في حالة المراحل الأولى من الحمل فقط، ولكن بمجرد أن تكبر البطن فإن النوم على البطن يشكل خطورة كبيرة جدًا بسبب الضغط الناتج عن هذه الوضعية من النوم والذي قد يؤثر بشكل سلبي علي حياة الجنين.

ونصح الدكتور أحمد عاصم الملا استشارى الحقن المجهرى والمناظير النسائية، بالتوقف عن ممارسة الرياضة في حالة إذا شعرت الحامل بآلام ف منطقة البطن أو الحوض أو حدوث الانقباضات المستمرة وإذا كانت تشعر بالصداع لفترات كبيرة والشعور بألم بمنطقة الصدر وإذا حدث نزيف مهبلي وتوقف الجنين عن الحركة والإحساس بالدوار والإرهاق بشكل ملحوظ وإذا حدث تورم في الوجه أو اليدين أو الكاحل أو آلام بالساق والتنفس بصعوبة.

وتابع الدكتور أحمد عاصم الملا، أن المشي يعتبر من أفضل التمارين التي يجب أن تقوم بها المرأة الحامل، ويمكن ممارسة هذا التمرين طوال فترة الحمل لأنه تمرين آمن على الجنين والأم، والتمرين عن طريق الرقص يعتبر من التمارين الممتعة، لكن تجنبي الحركات الخطرة والقفز والدوران من أجل صحة جنينك، وتمارين الإيروبيك قائلا: يمكنك أن تمارسي الإيروبيك للحماية من زيادة الوزن، وتعتبر السباحة من التمارين المهمة لأنها تعمل على تقوية عضلات الزراعين والساقين، بالإضافة إلى أمانها، وإعطاء الشعور بالخفة بالرغم من وزن الزائد.