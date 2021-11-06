أسباب القلق أثناء الحمل .. و نصائح وطلاق العلاج

غالبًا ما تمر النساء الحوامل بضغوط ما قبل الولادة ، وهي سلسلة من التغيرات الجسدية والعقلية ، بما في ذلك التغيرات العاطفية. هذه التغييرات العديدة يمكن أن تجعل المرأة عرضة للقلق.

تشمل أعراض القلق خلال الحمل الشعور المستمر بالقلق بشأن الأحداث اليومية يؤدي إلى توتر شديد ، وضيق في التنفس ، وعدم الارتياح تجاه شيء غير مؤكد النتيجة. يمكن أن يسبب أيضًا أفكارًا مخيفة وقلقًا مستمرًا.

تعاني واحدة من كل عشر نساء حوامل من القلق أثناء الحمل ، فيما يلي جميع الاختلافات الملحوظة بين قلق ما قبل الولادة واكتئاب ما قبل الولادة.

1. قلق ما قبل الولادة



يتسم قلق ما قبل الولادة بالقلق والتوتر والخوف والقلق أثناء الحمل أو قبل الولادة مباشرة. تشمل أعراض قلق ما قبل الولادة ما يلي :

قد تشمل الأعراض الجسدية الشعور بالتوتر في عضلاتك أو عدم ارتياح أو ضيق في الصدر.

يمكن رؤيته في شكل نوبة هلع مثل نوبة هلع. يحدث هذا عندما يسيطر الخوف الشديد على جسمك.

من الناحية العقلية ، يؤثر ذلك على الأم لأنهم قلقون باستمرار بشأن شيء قد يحدث بشكل خاطئ مع الطفل.



كما أنه يلعب دورًا رئيسيًا في الحالة العاطفية للأم. يؤدي قلق ما قبل الولادة إلى الشعور المستمر بالضيق والحالة المزاجية المزاجية في معظم الأوقات.

2. اكتئاب ما قبل الولادة



يمكن أن يحدث اكتئاب ما قبل الولادة في أي وقت أثناء الحمل. وهو مرتبط بخلل هرموني شديد وتاريخ من الاكتئاب لدى المريض. تشمل أعراض اكتئاب ما قبل الولادة ما يلي :

تشمل الأعراض الجسدية لاكتئاب ما قبل الولادة نقص الطاقة والنعاس المفرط. يمكن لبعض النساء أن يعانين من قلة النوم بدلاً من ذلك.

يمكن أن يسبب ضعف التركيز والذاكرة.

يمكن أن تشعر المرأة بالانفصال عن محيطها والأشخاص المحيطين بها. يمكن أن يجعلها سريعة الانفعال أيضًا.

هناك شعور دائم باليأس والكآبة والفزع ، خاصة فيما يتعلق بالمستقبل.

أسباب وعوامل الخطر للقلق أثناء الحمل



لا يوجد سبب شائع محدد للقلق أثناء الحمل. قد تكون التغيرات الهرمونية والقلق العام من الأمومة السبب الأساسي للقلق لدى معظم النساء الحوامل. ومع ذلك ، يمكن أن تلعب عدة عوامل دورًا أو تؤثر على حالات أخرى ، مما يؤدي إلى القلق.

العوامل التالية قد تزيد من خطر القلق أثناء الحمل

العمر: تشير الدراسات إلى أن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 25 عامًا قد يكونن أكثر عرضة للقلق أثناء الحمل. في حين لم يتم تحديد الصلة الدقيقة بين العمر والقلق ، فقد يكون من الممكن أن تصاب النساء الأصغر سنًا بالقلق بسبب عدم كفاية الخبرة والمعرفة.

التعليم: تشير الأبحاث إلى أن النساء اللائي لديهن القليل من التعليم أو ليس لديهن تعليم تميل إلى أن تكون أكثر عرضة للقلق أثناء الحمل. ليس من المفهوم تمامًا كيف يزيد ضعف التعليم من خطر القلق. قد تكون النساء ذوات التعليم الأفضل قد يسعين للحصول على الدعم من خلال طرق مختلفة وفهم الحلول بشكل أفضل ، مما يقلل من آثار القلق.

نقص الدعم: قد تكون النساء ذوات الدعم الأسري الضعيف أثناء الحمل أكثر عرضة لخطر القلق بشأن الحمل والولادة القادمة.

تاريخ العائلة: قد يزيد التاريخ العائلي للقلق من فرص إصابة المرأة بالقلق في أي مرحلة من مراحل حياتها ، بما في ذلك الحمل.

المواد المسببة للإدمان: قد تشعر النساء المدمنات على بعض الأدوية أو المخدرات بالقلق عندما يحتجن إلى الإقلاع عنها من أجل رفاهية الطفل أثناء الحمل. في بعض الحالات ، قد تستمر المرأة في تناول المواد التي تسبب الإدمان ، مما قد يسبب القلق كأثر جانبي.



الصدمة: قد تؤدي الذاكرة السيئة أو التجربة المؤلمة في الحياة إلى القلق أثناء الحمل.



العلاقات والمشاكل المالية: المشاكل مع الشريك والقيود المالية هي بعض العوامل الملموسة التي غالبًا ما تؤدي دائمًا إلى القلق بشأن مستقبل الطفل.



أعراض القلق أثناء الحمل



قد تختلف أعراض القلق أثناء الحمل بين النساء ، اعتمادًا على العوامل الفردية وتحمل المرأة لمشاعر القلق. فيما يلي بعض الأعراض الشائعة للقلق :



القلق على صحة الطفل لدرجة أنه قد يتطلب عناية مختصة.



الهوس عندما يتعلق الأمر بالتفكير في ولادة الطفل والأبوة. تتضمن هذه الأفكار التفكير فيما إذا كنت ستصبح والداً صالحًا أم لا ، أو إذا كنت ستتمكن من ولادة طفل سليم أم لا.



قد يكون لدى بعض النساء ارتفاع مستمر في معدل ضربات القلب. قد يظهر هذا على شكل نوبة هلع بمرور الوقت.



قلة الحاجة إلى النوم أو الحرمان من النوم بسبب الموقف المربك الذي قد يؤدي إلى الأرق.



في معظم الحالات ، تتأثر الحياة اليومية للمرأة ، مما يجعل من الضروري طلب المساعدة المهنية للعلاج ( 7 ).



علاج القلق أثناء الحمل



قد يفكر الطبيب في الأساليب غير الدوائية للقلق لتجنب أي مضاعفات الحمل. يمكن أن تشمل العلاجات غير الدوائية أو غير الطبية للقلق أثناء الحمل ما يلي :

العلاج المعرفي السلوكي: يهدف إلى تعديل الأفكار التي تؤدي إلى القلق وتعديل مقدار القلق الطبيعي أو المعقول الذي قد تشعر به المرأة. يتم تخصيص العلاج بناءً على الأعراض والأفكار المحددة التي تواجهها المرأة الحامل. يمكن أن تتضمن جلسات متعددة ، حسب نوع العلاج المستخدم.



اليوجا والتأمل: تشتهر اليوجا بتأثيرها على توازن الهرمونات واسترخاء الجسم. يمكنك أيضًا التفكير في التأمل لتنظيم أفكارك. يجب استشارة الطبيب قبل تجربة اليوجا أو أي تمرين بدني أثناء الحمل. التأمل آمن ، ويمكنك القيام به في أي وقت للاسترخاء وتجديد عقلك.

العلاج بالتدليك والوخز بالإبر: يساعد على تنظيم تدفق الدم في الجسم ويريح العضلات مما يؤدي إلى الهدوء والاسترخاء. تذكر زيارة أخصائي تدليك أو علاج بالوخز بالإبر ذي خبرة ومعتمدة لجني أقصى الفوائد بأمان.



أدوية للقلق أثناء الحمل



مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRI) هي الأدوية الأكثر استخدامًا للقلق أثناء الحمل. لا تسبب هذه الأدوية عادة أي مشاكل خلقية. ومع ذلك ، فإنها قد تسبب آثارًا معينة عند الأطفال حديثي الولادة ، مثل صعوبة الرضاعة ، والعصبية ، والبكاء المتكرر. لحسن الحظ ، تقل هذه التأثيرات في غضون أيام قليلة بعد الولادة.

من الضروري تناول أي دواء بعد استشارة الطبيب والالتزام بالجرعة الموصوفة لتجنب الآثار الجانبية لك وللطفل ( 6 ).



نصائح لتهدئة القلق عند الحمل



من الضروري الحفاظ على السعادة والهدوء خلال أشهر الحمل. يساعد في تقليل مشاكل القلق والعديد من المشاكل الصحية الأخرى.

فيما يلي بعض الطرق للحفاظ على الهدوء والسكينة على عقلك:

- النوم بطريقة منتظمة، قلة النوم قد تؤدي إلى أفكار غير ضرورية وإرهاق.



- تناول الأطعمة الكاملة الطازجة التي توفر أقصى قدر من العناصر الغذائية والطاقة لجسمك.



- حافظ على نشاطك وانغمس في الأنشطة البدنية ، مثل اليوجا والتأمل ، كما ينصح طبيبك.



- تسليح نفسك بالمعرفة حول الصعوبات والعلاج المطلوبين للتغلب على القلق. اقرأ عن القلق وتعرف عليه من أخصائي الصحة العقلية.



-بناء نظام دعم لك ولطفلك.



- خصصي وقتًا في يومك للاسترخاء والراحة. قد يؤدي الإجهاد البدني إلى مستويات أعلى من التوتر والقلق.



- تحدثي عن ذلك إلى أخصائي الصحة العقلية وجربي طرقًا للتغلب على القلق على النحو الذي اقترحه.



