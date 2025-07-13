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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب الوزير هنأهم تليفونياً.. أوائل الدبلومات الفنية 34 من 14 محافظة

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس
ياسمين بدوي

قام الدكتور أيمن محمد بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتهنئة أوائل الدبلومات الفنية 2025 تليفونيا 

و بلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية 2025 ،  ٣٤ طالبا / طالبة (٢٥) طالبة + ٩ (طلاب من ١٤ محافظة تضم محافظات مطروح - البحيرة - سوهاج الغربية - كفر الشيخ - الإسكندرية - القاهرة - القليوبية - الشرقية - الوادي الجديد - الجيزة - أسيوط - المنوفية . السويس.

إحصائيات نتيجة الدبلومات الفنية 2025

- نظام 5 سنوات: حضر  ۱۸۹۳۸) طالبا (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٨٩,٦٦%  

- نظام  3 سنوات - عام حضر ٤٩٧٩٥٢) طالبا (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٦٣,٥٩%

- نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج حضر  ۱۰۱۲۳) طالبا (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٨٤,٦٧%

- نظام 3 سنوات - برامج مطورة وفق منهجية الجدارات حضر  ٢٤٩٣٨٦) طالبا (٤) شهادات) بنسبة نجاح   ٨٩,٦٣

- تكنولوجيا تطبيقية نظام ٣ سنوات: حضر  ٣٢٦١ طالبا (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٨٠,٦٥%

- تكنولوجيا تطبيقية نظام ٥ سنوات حضر  ٥٦ طالب شهادة واحدة بنسبة نجاح ۹۸,۲۱

- نظام 3 سنوات إعداد مهنى حضر ٥٤٤٣٥ طالبا (۳) شهادات بنسبة نجاح ٣٢,٥١

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان - نظام 3 سنوات - ۱۱۳٨٤ طالب بنسبة نجاح ٨٥,٤٨%

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان - نظام ٥ سنوات - ۲ طالب بنسبة نجاح 100%

- بلغت النسبة العامة للنتيجة بكافة النوعيات وأنظمة التقدم للامتحانات الآتي: إجمالي الناجحين ٥٩٥٨٤٨ طالب / طالبة بنسبة (٧٠,٤٧%)

- إجمالي من لهم حق دخول الدور الثاني ٢٠٤٧٦١ طالبا / طالبة بنسبة (٢٤,٢٢%) إجمالي الراسبين ٤٤٩٢٨ طالبا / طالبة بنسبة ( ٥,٣١%)

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

ويوفر موقع صدى البلد الإخباري إمكانية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 (الدور الأول) لجميع التخصصات (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي) بنظامي الثلاث والخمس سنوات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

ويؤكد موقع صدى البلد ، أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد يمكن الدخول عليه الآن من خلال الضغط على https://fany.elbalad.news/ 

 رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد https://fany.elbalad.news/ يتيح للطلاب الاستعلام عن :

•  نتيجة دبلوم صنايع 2025
•  نتيجة دبلوم تجارة 2025
•  نتيجة دبلوم زراعة 2025
•  نتيجة دبلوم فندقي 2025
•  استعلام نتيجة الدبلومات برقم الجلوس

 ومن خلال رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد https://fany.elbalad.news/ ، يمكن للطلاب الاطلاع على درجاتهم في جميع المواد والمجموع الكلي والنسبة المئوية باستخدام رقم الجلوس.



 

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