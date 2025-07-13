على البحر .. مي سليم تستعرض رشاقتها

شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة صيفية.

وارتدت مي سليم، فستان قصير باللون الاسود والابيض ذا تصميم جذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت مي سليم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة ليكشف عن جمالها ويتناسب مع ظهورها .

ومن الناحية الجمالية تعتمد مي سليم، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الاحمر الجريء الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور مي سليم