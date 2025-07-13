مي عمر: الشماتة في الضعف من أحقر التصرفات

عبرت الفنانة مي عمر عن استيائها الشديد من ظاهرة الشماتة في الآخرين، خاصة خلال لحظات ضعفهم أو معاناتهم، مؤكدة أن غياب الرحمة والتشفي في الألم سلوك "حقير ولا إنساني".

وكتبت مي عمر عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": «من أبشع الحاجات إنك تشمت في حد في وقت ضعفه أو تستغل ألمه علشان تبان إنك أحسن.. الشماتة وانعدام الرحمة من أحقر التصرفات.. لا تدوم الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك».



وكان آخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل “إش إش” والتى تدور أحداثه حول فتاة تُدعى “إش إش”، التي ترث من والدتها الجمال والفقر، وتجد نفسها مجبرة على العمل كراقصة. ومع مرور الوقت، تدخل في حياة عائلة “الجريتلي” لتكتشف أن حياتها مرتبطة بأسرار قديمة.

المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته إلى جانب مي عمر كل من ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبدالله، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، خالد الصاوي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، وأحمد زاهر.

نجاح المسلسل بفضل إبداع جميع النجوم

وأكدت مي عمر أن النجاح الكبير للمسلسل لم يكن ليحدث لولا إبداع جميع نجوم العمل، مشيرة إلى أن كل فرد في المسلسل كان سببًا رئيسيًا في هذا النجاح الجماعي.