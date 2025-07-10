قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء تلقي أوراق المتقدمين للترشح لـ انتخابات مجلس الشيوخ لليوم السادس
عدوان إسرائيلي جديد على جنوب لبنان | تفاصيل
إصابة 9 عمال في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى كوبري جمجرة ببنها
مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول
جروبات الغش لطلاب الثانوية العامة : صور الامتحان وابعته المدرسين جاهزين للحل
كنت واحشني وهتوحشني أكتر ياصاحبي.. شيكو ينعى المخرج الراحل سامح عبد العزيز
مي عمر تخطف أنظار جمهورها من سيارتها
نظر دعوى هيفاء وهبي ضد مصطفى كامل.. اليوم
كثافات متحركة.. الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم
استشهاد 16 من طالبي المساعدات في قطاع غزة
كيف تضمن رضا الله؟.. 5 أعمال داوم على فعلها
بدء امتحانات الأحياء والرياضيات والإحصاء بلجان الثانوية العامة "النظام الجديد"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مي عمر تخطف أنظار جمهورها من سيارتها

مي عمر
مي عمر
ميرنا محمود

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

وخطفت مي عمر الأنظار بإطلالة جذابة بالكاجوال من سيارتها، حيث ظهرت مرتدية بلوزة باللون الأزرق نسقت معها بنطلون أبيض، مما حازت الصورة علي اعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد مي عمر، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت مي عمر ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.

مي عمر صور مي عمر اطلالات النحوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سامح عبد العزيز

تلوث في الدم.. سبب وفاة المخرج سامح عبد العزيز عن عمر 48 عاما

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

مصر

الكلمة العليا لمصر.. نتنياهو: لن نرحل الفلسطينيين عن غزة أو يجبرهم أحد

أسعار الدواجن

بعد هبوط الفراخ البيضاء.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

شيكابالا

شيكابالا يدافع عن إبراهيم سعيد: مش وقت شماتة كلنا بنغلط

الإيجار القديم

بعد تصريحات الحكومة.. حالات إخلاء عقار الإيجار القديم

سورة الفاتحة

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

صورة أرشيفية

متحدث الوزراء: إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات الحصول على وحدات لمستأجري الإيجار القديم

ترشيحاتنا

مريهان حسين

مريهان حسين تخطف الأنظار على الشاطئ

لقاء الخميسي

شاهد.. لقاء الخميسي بإطلالة جريئة من الجيم

المخرج سامح عبد العزيز

سليم الترك ينعي المخرج سامح عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد