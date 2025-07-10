مي عمر تخطف أنظار جمهورها من سيارتها

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

وخطفت مي عمر الأنظار بإطلالة جذابة بالكاجوال من سيارتها، حيث ظهرت مرتدية بلوزة باللون الأزرق نسقت معها بنطلون أبيض، مما حازت الصورة علي اعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد مي عمر، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت مي عمر ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.