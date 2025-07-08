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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالأبيض..مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
ميرنا محمود

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة مي عمر في أحدث ظهور


وخطفت مي عمر الأنظار بإطلالة جذابة، حيث ظهرت مرتدية فستان مجسم باللون الأبيض ،مما حازت الصورة علي اعجاب متابعيها.

انتعلت مي عمر حذاء  أنيق، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البيج، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية والغير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت مي عمر بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الالوان المتناسقة مع لون بشرتها.

مي عمر صور مي عمر اطلالات النجوم

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