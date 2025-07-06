مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.





إطلالة مي عمر في أحدث ظهور

خطفت مي عمر الأنظار بإطلالة عصرية، حيث ظهرت مرتدية توب ذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض و نسقت معه تنورة قصيرة للغاية تصل أعلى الركبة بنفس اللون.

انتعلت مي عمر حذاء شفاف أنيق، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البينك الفاتح، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية والغير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت مي عمر بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الالوان المتناسقة مع لون بشرتها.