مجوهرات وفستان لافت.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا من أحدث جلسة تصوير لها.





تفاصيل إطلالة ياسمين عبد العزيز

تألقت ياسمين عبد العزيز في الصور بإطلالة راقية كشفت عن ذوقها الأنيق في اختيار الأزياء، حيث ظهرت مرتدية فستانا طويلا اتسم بصيحة الكم الواحد المصنوع من القماش اللامع ذي اللون الأسود.





تزينت ياسمين عبد العزيز بمجموعة من المجوهرات الألماسية الفخامة التي زادت من أناقتها.

ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت ياسمين عبد العزيز بخصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.