مي عمر: دينا مش هي اللي علمتني الرقص في مسلسل إش إش.. وتدربت على يد راقصة تانية

في أول ظهور إعلامي لها للكشف عن كواليس مسلسل “إش إش” الذي عرض في رمضان الماضي، تحدّثت الفنانة مي عمر عن تفاصيل تحضيراتها لدور “إش إش” الذي تضمن تجسيد شخصية راقصة.

خلال استضافتها في برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، كشفت مي عمر عن التحديات التي واجهتها أثناء تحضيرها للدور، وأكدت أن الشخصية تطلبت تدريبًا خاصًا، خاصة في الرقص.

وأوضحت قائلة: “أي دور بيحتاج تمرين قبله، مثلًا لو دور أكشن بحتاج أتمرن ليه، وأنا اتمرنت علشان دور الراقصة”.

وأشارت “مي” إلى أن الدور تطلب راقصة محترفة، ولذلك استعانت براقصة بديلة في بعض المشاهد التي تطلبت حركات دقيقة ومتقنة للغاية.

وأضافت: “اتعلمت كتير حركات رقص، وعملت مع مجموعة من المدربين المحترفين علشان أؤدي الدور بشكل جيد”.

وفيما يتعلق بتعاونها مع الراقصة دينا، التي شاركتها في المسلسل، أكدت “مي” أنها تكن لها حبًا كبيرًا، ولكنها أوضحت أن دينا كانت مشغولة بتصوير مشاهد أخرى، مما جعلها غير متفرغة تمامًا لتدريبها على الرقص.

فأوضحت: "دينا عرضت عليا أنها ممكن تعلمني، لكن دينا كانت مشغولة بتصوير مشاهد أخرى، وبالتالي لم تكن متفرغة بشكل كامل لتدريبي".

تدور أحداث “إش إش” حول فتاة تُدعى “إش إش”، التي ترث من والدتها الجمال والفقر، وتجد نفسها مجبرة على العمل كراقصة. ومع مرور الوقت، تدخل في حياة عائلة “الجريتلي” لتكتشف أن حياتها مرتبطة بأسرار قديمة.

المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته إلى جانب مي عمر كل من ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبدالله، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، خالد الصاوي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، وأحمد زاهر.

نجاح المسلسل بفضل إبداع جميع النجوم

وأكدت مي عمر أن النجاح الكبير للمسلسل لم يكن ليحدث لولا إبداع جميع نجوم العمل، مشيرة إلى أن كل فرد في المسلسل كان سببًا رئيسيًا في هذا النجاح الجماعي.

التفاعل الكبير مع شخصية ماجد المصري

وأضافت مي عمر أن تعاطف الجمهور مع شخصية ماجد المصري في المسلسل كان أحد الأسباب المهمة التي ساهمت في النجاح، خاصةً أنه كان يظهر اهتمامًا حقيقيًا وحبًا صادقًا لزوجته في المسلسل، مما جعل العديد من السيدات في الوطن العربي يشعرن بالتواصل والتعاطف مع هذا الجانب من الشخصيات.

المخرج محمد سامي يحتاج إلى راحة بعد رمضان

وفيما يخص المخرج محمد سامي، أكدت مي عمر أنه قرر أخذ راحة طويلة بعد فترة التصوير الشاقة قبل حلول شهر رمضان.

وأوضحت أن صناعة المسلسلات تعد مرهقة للغاية وتتطلب الكثير من الوقت والجهد، مما يستدعي أن يحصل المخرج على فترة راحة حقيقية قبل بدء عمل جديد.