قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء الفرنسي: قرار ترامب بشأن الرسوم الجمركية «خطير جدًا».. ويُسبّب أزمة عالمية
أهم مباريات اليوم الأحد 6 أبريل 2025 والقنوات الناقلة
انهيار بلكونة عقار في عرب بور سعيد .. والعناية الإلهية تنقذ الأهالي |شاهد
أول تعليق من لندن على احتجاز نائبين بريطانيين في إسرائيل
وفاة شقيقة نقيب الصحفيين خالد البلشي.. وتشييع الجنازة في المنوفية
أمير هشام يكشف تفاصيل أزمة تجديد عقد رامي ربيعة مع الأهلي
البحوث الزراعية ومنظمة الأمن الغذائي يبحثان مستقبل إنتاج القمح في شمال إفريقيا
مي عمر: دينا مش هي اللي علمتني الرقص في مسلسل إش إش.. وتدربت على يد راقصة تانية
اكتشف.. تأثير تناول البيض على صحة القلب
بمظهر رياضي.. إصدار جديد من تويوتا كورولا كروس 2025
القومي للمرأة ينعى النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب
رسالة غامضة من إسلام صادق بشأن نجم الزمالك تثير الجدل | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مي عمر: دينا مش هي اللي علمتني الرقص في مسلسل إش إش.. وتدربت على يد راقصة تانية

مي عمر ودينا
مي عمر ودينا
شروق سلامة

في أول ظهور إعلامي لها للكشف عن كواليس مسلسل “إش إش” الذي عرض في رمضان الماضي، تحدّثت الفنانة مي عمر عن تفاصيل تحضيراتها لدور “إش إش” الذي تضمن تجسيد شخصية راقصة.

خلال استضافتها في برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، كشفت مي عمر عن التحديات التي واجهتها أثناء تحضيرها للدور، وأكدت أن الشخصية تطلبت تدريبًا خاصًا، خاصة في الرقص.

 وأوضحت قائلة: “أي دور بيحتاج تمرين قبله، مثلًا لو دور أكشن بحتاج أتمرن ليه، وأنا اتمرنت علشان دور الراقصة”.

وأشارت “مي” إلى أن الدور تطلب راقصة محترفة، ولذلك استعانت براقصة بديلة في بعض المشاهد التي تطلبت حركات دقيقة ومتقنة للغاية.

وأضافت: “اتعلمت كتير حركات رقص، وعملت مع مجموعة من المدربين المحترفين علشان أؤدي الدور بشكل جيد”.

وفيما يتعلق بتعاونها مع الراقصة دينا، التي شاركتها في المسلسل، أكدت “مي” أنها تكن لها حبًا كبيرًا، ولكنها أوضحت أن دينا كانت مشغولة بتصوير مشاهد أخرى، مما جعلها غير متفرغة تمامًا لتدريبها على الرقص.

فأوضحت: "دينا عرضت عليا أنها ممكن تعلمني، لكن دينا كانت مشغولة بتصوير مشاهد أخرى، وبالتالي لم تكن متفرغة بشكل كامل لتدريبي".  

تدور أحداث “إش إش” حول فتاة تُدعى “إش إش”، التي ترث من والدتها الجمال والفقر، وتجد نفسها مجبرة على العمل كراقصة. ومع مرور الوقت، تدخل في حياة عائلة “الجريتلي” لتكتشف أن حياتها مرتبطة بأسرار قديمة.

المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته إلى جانب مي عمر كل من ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبدالله، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، خالد الصاوي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، وأحمد زاهر.

نجاح المسلسل بفضل إبداع جميع النجوم

وأكدت مي عمر أن النجاح الكبير للمسلسل لم يكن ليحدث لولا إبداع جميع نجوم العمل، مشيرة إلى أن كل فرد في المسلسل كان سببًا رئيسيًا في هذا النجاح الجماعي.

التفاعل الكبير مع شخصية ماجد المصري

وأضافت مي عمر أن تعاطف الجمهور مع شخصية ماجد المصري في المسلسل كان أحد الأسباب المهمة التي ساهمت في النجاح، خاصةً أنه كان يظهر اهتمامًا حقيقيًا وحبًا صادقًا لزوجته في المسلسل، مما جعل العديد من السيدات في الوطن العربي يشعرن بالتواصل والتعاطف مع هذا الجانب من الشخصيات.

المخرج محمد سامي يحتاج إلى راحة بعد رمضان

وفيما يخص المخرج محمد سامي، أكدت مي عمر أنه قرر أخذ راحة طويلة بعد فترة التصوير الشاقة قبل حلول شهر رمضان.

وأوضحت أن صناعة المسلسلات تعد مرهقة للغاية وتتطلب الكثير من الوقت والجهد، مما يستدعي أن يحصل المخرج على فترة راحة حقيقية قبل بدء عمل جديد.

إش إش مي عمر دينا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 5 أبريل في محطات الوقود

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 5 أبريل في محطات الوقود

أرشيفية

بينها مصر .. السعودية تفرض ضوابط جديدة على التأشيرات قصيرة الأجل لمواطني 14 دولة

تليفونك هيبقى حتة حديدة.. هذه الهواتف ستتوقف في مصر اعتبارًا من 7 أبريل

تليفونك هيبقى حتة حديدة.. هذه الهواتف ستتوقف في مصر اعتبارًا من 7 أبريل

تفاصيل إعفاء العملاء من رسوم التحويل من خلال الأهلي نت والأهلي موبايل

بديل إنستاباي.. تفاصيل إعفاء العملاء من رسوم التحويل على الأهلي نت والأهلي موبايل

إلغاء تصريح أنوثة كوتة بعد واقعة نمر طنطا

بعد واقعة نمر طنطا .. الثقافة تلغي تصريح أنوسة كوتة مدربة الأسود

إنقاذ عائلة سعودية فُقدت في صحراء حلبان بالرياض

إنقاذ عائلة سعودية فُقدت في صحراء حلبان بالرياض بعد 24 ساعة من اختفائها | شاهد

زيزو

زيزو يثير الجدل برسالة غامضة ويغيب عن جلسة التجديد لـ الزمالك

الطقس في مصر

أغلقوا الأبواب .. تحذيرات جديدة من الأرصاد: عاصفة ترابية تضرب المحافظات غدا

بالصور

أسما إبراهيم تتألق في إطلالة ملكية خلال كأس دبي العالمي للخيول| صور

أسما إبراهيم
أسما إبراهيم
أسما إبراهيم

ماذا يحدث لمعدتك عند الإفراط في تناول الترمس؟

مخاطر الإفراط في تناول الترمس
مخاطر الإفراط في تناول الترمس
مخاطر الإفراط في تناول الترمس

فى اجواء مبهجة .. جورج وسوف يحتفل بزفاف نجله حاتم

جورج وسوف من حفل زفاف نجله حاتم رفقة نيشان
جورج وسوف من حفل زفاف نجله حاتم رفقة نيشان
جورج وسوف من حفل زفاف نجله حاتم رفقة نيشان

محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة سكرتير عام محافظة الدقهلية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

جيهان الشماشرجي

اشتغلت قهوجيه وجواهرجية .. جيهان الشماشرجي تكشف عن مهن عملت بها قبل التمثيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الجار السفيه

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: وماذا نحن فاعلون ؟!

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

المزيد