تقبل من 60%.. كليات ومعاهد في تنسيق الدبلومات الفنية 2025 اعرفها

لم يشغل طلاب الدبلومات الفنية 2025، سوى مؤشرات وتوقعات تنسيق الدبلومات الفنية، حيث يبحث الطلاب عن الكليات والمعاهد المتاحة للعام الدراسي الجديد.

موعد بدء تنسيق الدبلومات الفنية 2025

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيله لجميع الطلاب بعد انتهاء تنسيق الثانوية العامة.

يمكن لطلاب الدبلومات الفنية 2025 معرفة كافة تفاصيل القبول في الكليات والمعاهد من خلال هذا الرابط اضغط هنا.

وأكد الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أن تنسيق الدبلومات الفنية 2025لا يختلف كثيرا عن تنسيق الدبلومات 2024، ولكن سيرتفع ارتفاعا طفيفا بالنسبة للعام الماضي وذلك بسبب الاقبال الكبير علي التعليم الفني بمصر خلال السنوات الماضية.

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية

تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. يترقب طلاب الدبلومات الفنية نظام الـ 3-5 سنوات خلال الأيام المقبلة إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل التنسيق للالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية خلال العام الدراسي المقبل 2024-2025، حيث يتيح المجلس الأعلى للجامعات عددا من المقاعد في كافة الكليات المتاحة لهم في الجامعات المصرية.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2025

من المقرر بدء التسجيل في تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2025 بداية من شهر سبتمبر المقبل، وذلك عقب انتهاء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة بالكليات والجامعات بكافة المراحل الثلاث.

ويخضع طلاب الدبلومات بأنواعها المختلفة (تجاري، زراعي، صناعي، تمريض، سياحة وفنادق،….) بنظاميها التعليمي الـ 3-5 سنوات إلى معادلات تمكنهم من الالتحاق بالكليات المتاحة لهم وفقا لعدد المقاعد التي أتاحها المجلس الأعلى للجامعات لهم في حالة اجتيازها.

رابط تنسيق الجامعات 2025 لطلاب الدبلومات الفنية

يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة (تجاري، زراعي، صناعي، تمريض، سياحة وفنادق،….) بنظاميها التعليمي الـ 3-5 سنوات التقديم في تنسيق الجامعات من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي من خلال هذا الرابط (من هنا) وباتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار خدمات الدبلومات الفنية.

إدخال بيانات الطالب الراغب في تسجيل رغباته بالتفصيل.

تدوين بيانات المدرسة المقيد بها والمجموع الحاصل عليه ونوع الدبلوم ونظام تعليمه.

تسجيل رغبات الطالب 75 رغبة من الكليات والمعاهد المتاحة له وفقا لنوع الدبلوم.

إدخال الرقم التأكيدي.

الضغط على كلمة حفظ.

الكليات المتاحة لطلاب في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

يستطيع الطلاب الحاصلون على شهادة الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة معرفة تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2025والكليات المتاحة لهم والتي تتلخص فيما يلي :-

كلية الهندسة.

كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.

كلية التمريض.

كلية الاقتصاد المنزلي.

كلية السياحة والفنادق.

كلية التربية.

كلية الآثار.

العديد من المعاهد العليا والمتوسطة.

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية 2025معرفة المعاهد والكليات دليل القبول بالكليات والمعاهد للشهادات الفنية من خلال هذا الرابط اضغط هنــــــــا.