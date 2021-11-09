فوائد الكاجو أثناء الحمل والقيمة الغذائية له

هناك قيود معينة على الأطعمة التي يمكن أن تأكلها المرأة الحامل، لذلك فمن الطبيعي أن تكون حذرًا بشأن ما يجب تضمينه في نظامك الغذائي، تعتبر المكسرات بشكل عام آمنة للاستهلاك أثناء الحمل، لكن هل الكاجو بينهم؟

يخبرك موقع هيلثي عن ذلك وأكثر عن الكاجو أثناء الحمل.



هل الكاجو آمن للأكل أثناء الحمل؟



نعم فعلا. الكاجو آمن للاستهلاك ويضيف إضافة رائعة إلى نظام الحمل الغذائي بشرط ألا تكون لديك حساسية تجاهه .

الكاجو مصدر غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي تساعد في نمو طفلك وتطوره. يمكن للمرء أن يختار الكاجو العضوي الأصغر حجمًا والغني بالمغذيات لأنه يزرع دون استخدام المبيدات الحشرية أو مبيدات الأعشاب أو المبيدات الحشرية. هم أيضا يحتفظون بطعمهم الأصلي. كما أنها تحتوي على سكوالين ، فيتوستيرول ، توكوفيرول وهي مفيدة أثناء الحمل.



أثناء الحمل ، من الضروري تناول الكمية الموصى بها من الكاجو ، ليس كثيرًا ولا قليلًا.



كم عدد الكاجو الذي يجب أن تأكله يوميًا أثناء الحمل؟



الكاجو غني بالسعرات الحرارية والدهون. وفقًا للإرشادات الغذائية الأسترالية ، يمكن استهلاك 30 جرامًا من المكسرات المختلفة يوميًا ؛ يساوي حوالي 15 كاجو. ومع ذلك ، فمن الأفضل دائمًا إجراء اختبار الحساسية قبل تناول الكاجو لتجنب أي آثار جانبية.

يقدم القسم التالي لمحة عامة عن القيمة الغذائية للكاجو.

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المحتوى الغذائي للكاجو

القيمة الغذائية للكاجو لكل 100 جرام من الوجبة كما هو مذكور أدناه.

العناصر الغذائية القيمة الغذائية

المغنيسيوم 292 ملجم

البوتاسيوم 660 ملجم

الفوسفور 593 ملجم

الزنك 5.78 ملجم

الكالسيوم 37 ملغ

حديد 6.68 ملجم

حمض الفوليك 25 ميكروغرام

فيتامين ك 34.1 ميكروغرام

نحاس 2.195 ملجم

كربوهيدرات 30.19 جرام

الألياف الغذائية 3.3 جرام

بروتين 18.22 جرام

سمين 43.85 جرام

الدهون المشبعة 7.783 جرام

تعتمد كمية السعرات الحرارية التي تحصل عليها عندما تستهلك الكاجو على طريقة تناولك لها.



ـ 1 ملعقة كبيرة زبدة الكاجو (بدون ملح) = 94 سعرة حرارية

1 أونصة من الكاجو غير المملح (الخام) = 157 سعرة حرارية.

1 أونصة من الكاجو غير المملح (محمص بالزيت) = 165



ما هي الفوائد الصحية للكاجو أثناء الحمل؟



إليك كيف يمكنك الاستفادة من تناول الكاجو أثناء الحمل:

يحتوي على الزنك ، وهو معدن أساسي لنمو الخلايا السريع في الجنين

إنه مصدر ممتاز للكالسيوم الذي يساعد على تقوية الأسنان واللثة أثناء الحمل

يساعد حمض الفوليك في منع العيوب الخلقية مثل السنسنة المشقوقة عند الأطفال.

يعد الكاجو مصدرًا جيدًا للحديد الذي يساعد على تعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء ، كما يحارب التعب وفقر الدم.

يساعد تناول الكاجو أثناء الحمل في الحفاظ على مستوى السكر في الدم ، خاصة في حالة الإصابة بسكري الحمل

غني بالألياف ويساعد على منع الإمساك .

الكاجو مفيد بشكل أساسي لنقص الوزن (مؤشر كتلة الجسم أقل من 18.5 قبل الحمل) للنساء اللواتي يرغبن في اكتساب وزن ثابت أثناء الحمل ، لأن هذه المكسرات غنية بالسعرات الحرارية والدهون .

إن تناول الكاجو أثناء الحمل يقلل من خطر الإصابة بالحساسية لدى الجنين .

محملة بالمغنيسيوم ، يمنع تقلصات العضلات والصداع والصداع النصفي

الكاجو مصدر جيد لفيتامين K الذي يعزز تخثر الدم لدى النساء الحوامل. من الضروري أيضًا منع الجنين من خطر الإصابة باضطراب نزفي يسمى نزيف نقص فيتامين ك (VKDB) أو مرض نزفي حديثي الولادة (HDN) (. تمتلئ هذه المكسرات بالبوتاسيوم الذي يساعد في الحفاظ على مستوى ضغط الدم عن طريق تحييد التأثير الضار للملح .

هذه المكسرات هي مصدر جيد للبروتين الذي يساعد في إنتاج الأحماض الأمينية وإصلاح الخلايا أثناء الحمل.

إذا كنت تحب مضغ الكاجو وتناول الكثير من الطعام ، فقد تضطر إلى التعامل مع بعض المخاطر أيضًا.