هل يمكن للحامل تناول البطيخ الأصفر بأمان في الشهر التاسع؟

إن تناول البطيخ الأصفر على الحامل بأمان في الشهر التاسع معلومة ليست دقيقة حيث ان الشمام او ما يعرف بالبطيخ الأصفر ، وهو فاكهة معروفة بهذا الاسم أيضًا ، البطيخ الصخري أو البطيخ الأصفر، وهو فاكهة لذيذة و غذاءً خارقًا بالنظر إلى العديد من قيمه الغذائية الرائعة والعناصر الغذائية المحددة التي يمكن أن تكون مفيدة للجسم ، والمشكلة الوحيدة هي احتوائه على بكتيريا معينة على سطحه يمكن أن تكون ضارة بالطفل ويمكن أن تسبب مضاعفات مزعجة.

الفاكهة نفسها ليست مشكلة لأنها لا تحتوي على مادة ضارة يمكن أن تسبب أي تشوهات خلقية أو إجهاض أو خلل في فسيولوجيا المرأة ، والبكتيريا الموجودة على السطح يمكن أن تشكل مخاطر صحية على الجنين.



بكتيريا الليستيريا: الجاني وراء الخطر التحذيري

البكتيريا الأكثر شيوعًا الموجودة في عينات الشمام او البطيخ الاصفر هي الليستريا وهي نوع فرعي من Listeria monocytogenes ، عائلة ، يمكن أن تكون بكتيريا Listeria مقاومة لبعض الأدوية ولها فترة حضانة طويلة يمكن ملاحظتها بعد 4 أسابيع عند تناولها ، يشكل خطرًا خطيرًا على الطفل لأنه يمكن أن يسبب عدوى الليستريات.

يؤثر داء الليستريات بشكل شائع على أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة مثل النساء الحوامل وكبار السن والأطفال. ينصح الأطباء دائمًا بالانتقال إلى فواكه أخرى بدلاً من تناول الكنتالوب حيث توجد مجموعة كبيرة من الفواكه اللذيذة واللذيذة التي يمكن أن توفر نفس العناصر الغذائية مثل الكنتالوب.

يُنصح فقط بتجنب الكنتالوب الملوث أثناء فترة الحمل ، للتأكد من سلامته ، تأكد من شراء الكنتالوب مع ملصق ملصق في سوق عضوي محلي موثوق به أو سوبر ماركت ، ويمكن للعملاء رؤيته بوضوح.

بعد شرائه في السوق ، اغسل الكنتالوب بشكل صحيح لإزالة الأوساخ والبكتيريا غير المرئية على السطح ، الشمام ، بشكل عام ، طعام صحي ورائع يتم تقديمه على أطباقنا ولكن يجب أن نتذكر دائمًا إعطاء الأولوية للصحة للطفل قبل كل شيء.



يجب أن يتكون نظامك الغذائي من الفواكه التي تحتوي على مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات وما إلى ذلك ؛ مثل الشمام. هذه غنية بكميات كبيرة من فيتامين أ ، ب ، ج وبصرف النظر عن ذلك ، فهي تحتوي أيضًا على جوهر البوتاسيوم وكذلك حمض الفوليك.

الفوائد الصحية لبذور الشمام في الحمل:

يزود الطاقة تعمل بذور الشمام على تكثيف مستوى طاقتك بسبب وجود الفيتامينات والمعادن الهائلة ؛ مما يؤدي إلى طفل يتمتع بصحة جيدة

مفيد في الهضم يجنبك من مشاكل الجهاز الهضمي مثل تكون الغازات والحموضة والحموضة المعوية

يوفر الراحة من الإمساك- بسبب احتوائه على نسبة عالية من الماء ، فإن تناول الشمام أثناء الحمل يمكن أن يكون مثمرًا للغاية في توفير العزاء

تقوية المناعة السبب الأكثر أهمية لتناول بذور البطيخ المسك أثناء الحمل هو أنه يقوي جهاز المناعة لديك. علاوة على ذلك ، فهو محشو بفوائد فيتامين سي ، فهو يسهل في الحفاظ على البرد والانفلونزا على مسافة ذراع

تجنب فقر الدم- إن احتواء فيتامين سي بكمية جيدة يساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء بسبب توزيع الحديد في الجسم ، وهذا يساعد في الوقاية من فقر الدم

يساعد في تنظيم ضغط الدم يسمح محتوى البوتاسيوم بكميات عالية للسيطرة على ضغط الدم ، وهذا يتجنب أي آثار سلبية تتعلق بصحة طفلك

يتجنب تشوهات الجنين فيتامين ب 9 والزنك والبوتاسيوم وحمض الفوليك ضرورية لنمو الجنين وكذلك أنسجة الطفل

يسهل تكوين العظام والأسنان الصحية. مسك البطيخ مصدر جيد للكالسيوم ، يعزز نمو العظام والأسنان. كما يفيد في تطوير الجهاز العصبي للجنين

يساعد النساء البدينات أثناء الحمل- زيادة الوزن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة مخاطر الإجهاض ؛ يحتوي مسك البطيخ على سعرات حرارية دقيقة

الاسترخاء من الحموضة- يحافظ مسك البطيخ على الهضم السليم للأطعمة المستهلكة. تجنب فرص الحموضة