فوائد الكاجو أثناء الحمل.. وأضرار الإفراط في تناوله.. والآثار الجانبية الأكثر شيوعا للحامل

يساعد حمض الفوليك في منع العيوب الخلقية

الكاجو مصدر غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية

الإفراط في تناول الكاجو يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية

يزيد حجم الثدي من ستة إلى ثمانية أسابيع فى الحمل

هناك قيود معينة على الأطعمة التي يمكن أن تأكلها المرأة الحامل، لذلك فمن الطبيعي أن تكون حذرًا بشأن ما يجب تضمينه في نظامك الغذائي، تعتبر المكسرات بشكل عام آمنة للاستهلاك أثناء الحمل، لكن هل الكاجو بينهم؟

يخبرك موقع هيلثي عن ذلك وأكثر عن الكاجو أثناء الحمل.



هل الكاجو آمن للأكل أثناء الحمل؟



نعم فعلا. الكاجو آمن للاستهلاك ويضيف إضافة رائعة إلى نظام الحمل الغذائي بشرط ألا تكون لديك حساسية تجاهه .

الكاجو مصدر غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي تساعد في نمو طفلك وتطوره. يمكن للمرء أن يختار الكاجو العضوي الأصغر حجمًا والغني بالمغذيات لأنه يزرع دون استخدام المبيدات الحشرية أو مبيدات الأعشاب أو المبيدات الحشرية. هم أيضا يحتفظون بطعمهم الأصلي. كما أنها تحتوي على سكوالين ، فيتوستيرول ، توكوفيرول وهي مفيدة أثناء الحمل.



أثناء الحمل ، من الضروري تناول الكمية الموصى بها من الكاجو ، ليس كثيرًا ولا قليلًا.



كم عدد الكاجو الذي يجب أن تأكله يوميًا أثناء الحمل؟



الكاجو غني بالسعرات الحرارية والدهون. وفقًا للإرشادات الغذائية الأسترالية ، يمكن استهلاك 30 جرامًا من المكسرات المختلفة يوميًا ؛ يساوي حوالي 15 كاجو. ومع ذلك ، فمن الأفضل دائمًا إجراء اختبار الحساسية قبل تناول الكاجو لتجنب أي آثار جانبية.

يقدم القسم التالي لمحة عامة عن القيمة الغذائية للكاجو.

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المحتوى الغذائي للكاجو

القيمة الغذائية للكاجو لكل 100 جرام من الوجبة كما هو مذكور أدناه.

العناصر الغذائية القيمة الغذائية

المغنيسيوم 292 ملجم

البوتاسيوم 660 ملجم

الفوسفور 593 ملجم

الزنك 5.78 ملجم

الكالسيوم 37 ملغ

حديد 6.68 ملجم

حمض الفوليك 25 ميكروغرام

فيتامين ك 34.1 ميكروغرام

نحاس 2.195 ملجم

كربوهيدرات 30.19 جرام

الألياف الغذائية 3.3 جرام

بروتين 18.22 جرام

سمين 43.85 جرام

الدهون المشبعة 7.783 جرام

تعتمد كمية السعرات الحرارية التي تحصل عليها عندما تستهلك الكاجو على طريقة تناولك لها.



ـ 1 ملعقة كبيرة زبدة الكاجو (بدون ملح) = 94 سعرة حرارية

1 أونصة من الكاجو غير المملح (الخام) = 157 سعرة حرارية.

1 أونصة من الكاجو غير المملح (محمص بالزيت) = 165



ما هي الفوائد الصحية للكاجو أثناء الحمل؟



إليك كيف يمكنك الاستفادة من تناول الكاجو أثناء الحمل:

يحتوي على الزنك ، وهو معدن أساسي لنمو الخلايا السريع في الجنين

إنه مصدر ممتاز للكالسيوم الذي يساعد على تقوية الأسنان واللثة أثناء الحمل

يساعد حمض الفوليك في منع العيوب الخلقية مثل السنسنة المشقوقة عند الأطفال.

يعد الكاجو مصدرًا جيدًا للحديد الذي يساعد على تعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء ، كما يحارب التعب وفقر الدم.

يساعد تناول الكاجو أثناء الحمل في الحفاظ على مستوى السكر في الدم ، خاصة في حالة الإصابة بسكري الحمل

غني بالألياف ويساعد على منع الإمساك .

الكاجو مفيد بشكل أساسي لنقص الوزن (مؤشر كتلة الجسم أقل من 18.5 قبل الحمل) للنساء اللواتي يرغبن في اكتساب وزن ثابت أثناء الحمل ، لأن هذه المكسرات غنية بالسعرات الحرارية والدهون .

إن تناول الكاجو أثناء الحمل يقلل من خطر الإصابة بالحساسية لدى الجنين .

محملة بالمغنيسيوم ، يمنع تقلصات العضلات والصداع والصداع النصفي

الكاجو مصدر جيد لفيتامين K الذي يعزز تخثر الدم لدى النساء الحوامل. من الضروري أيضًا منع الجنين من خطر الإصابة باضطراب نزفي يسمى نزيف نقص فيتامين ك (VKDB) أو مرض نزفي حديثي الولادة (HDN) (. تمتلئ هذه المكسرات بالبوتاسيوم الذي يساعد في الحفاظ على مستوى ضغط الدم عن طريق تحييد التأثير الضار للملح .

هذه المكسرات هي مصدر جيد للبروتين الذي يساعد في إنتاج الأحماض الأمينية وإصلاح الخلايا أثناء الحمل.

إذا كنت تحب مضغ الكاجو وتناول الكثير من الطعام ، فقد تضطر إلى التعامل مع بعض المخاطر أيضًا.

الآثار الجانبية المحتملة لـ الكاجو أثناء الحمل



الإفراط في تناول الكاجو يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل:

1. زيادة الوزن

يمكن أن يؤدي الكاجو ، كونه غنيًا بالكربوهيدرات والدهون ، إلى زيادة الوزن أثناء الحمل.

2. الحساسية

يحتوي الكاجو على آثار لمكون يسمى urushiol (مركب عضوي زيتي له خصائص حساسية) ، والذي يمكن أن يسبب الحكة والطفح الجلدي على الجلد.

3. مشاكل حصوات المرارة وحصوات الكلى

يحتوي الكاجو على أملاح الأكسالات بكمية كبيرة ، والتي يتم امتصاصها في سوائل الجسم مما يسبب مشاكل في المرارة وحصى الكلى

4. مشاكل القلب والأوعية الدموية

يحتوي الكاجو أيضًا على كمية من الدهون المشبعة. إذا تم استهلاك هذه المكسرات بكميات زائدة ، يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول ، مما يؤدي إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية.

5. ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكاجو المملح إلى زيادة تناول الصوديوم الذي يؤدي إلى تفاقم ضغط الدم ، مما يؤدي إلى الضغط على الشرايين والقلب والكليتين.



وإذا كنت تعانني من حساسية من الكاجو أو تعتقدين أنكِ قد تكونين كذلك، فمن الأفضل الابتعاد عنها، وبعد ذلك، سنخبرك بكيفية التعرف على رد الفعل التحسسي تجاه الكاجو.



ما هي أعراض حساسية الكاجو؟



وفيما يلي بعض أعراض الحساسية الناتجة عن تناول الكاجو :

المغص

الغثيان أو القيء

وجع بطن

صعوبة في البلع

حكة في العين

إسهال

حكة في الحلق أو الفم أو الجلد

احتقان الأنف / سيلان الأنف

ضيق في التنفس

التأق (وهو رد فعل تحسسي شديد يصيب الشخص بالصدمة ، ولكنه حالة نادرة)



وفيما يلي قائمة بالأطعمة التي قد تحتوي على الكاجو ويجب تجنبها إذا كنت تعاني من الحساسية:

مكسرات مشكله

صلصة بيستو

يمزج وجبة خفيفة

زبدة الكاجو

حلويات وسكاكر

وجبات آسيوية

بوظة

كيك

الجوز هش

الشوكولاتة





الاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء تناول الكاجو أثناء الحمل



فيما يلي بعض الاحتياطات التي يجب عليك اتخاذها أثناء تناول الكاجو:

استهلاك الكاجو العادي وليس المملح أو المتبّل. يمكن أن يحد من تناول الصوديوم أثناء الحمل.

لا تتناول أكثر من أونصة واحدة من الكاجو في اليوم لأنه قد يؤدي إلى تفاقم ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

استشر طبيبك قبل تضمين الكاجو في نظامك الغذائي.

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه المكسرات ، فتجنب الكاجو تمامًا. خلاف ذلك ، قم بتضمينها في النظام الغذائي لفوائدها الصحية.





فيما يلي بعض النصائح لتضمين الكاجو في نظامك الغذائي:

امزج الكاجو مع الفواكه الجافة الأخرى لتحضير وجبة خفيفة صحية.

اصنع زبدة الكاجو عن طريق مزج الكاجو واستمتع بها كزبدة أو تغمس للفواكه.

أضفه إلى حبوب الإفطار أو الخضار المقلية.

قم بتضمينها في الشوكولاتة والكعك والحلويات وغيرها من الاستعدادات.

أضف الكاجو إلى شراب القيقب واستخدمه كزينة لحبوب الإفطار.

اصنع زبادي الكاجو عن طريق مزج الكاجو والقرفة والتمر. يمكنك وضعها مع التوت من اختيارك وشراب القيقب.

اصنع فطيرة الكاجو والجزر عن طريق مزج الجزر والكاجو وعصير الليمون والزنجبيل الطازج وصلصة الصويا للحصول على عجينة ناعمة. ضعي فوقها شرائح الخيار.

خلال فترة الحمل ، يخضع جسم المرأة لتغييرات عديدة ، بعضها قد يسبب عدم الراحة أيضًا. تختلف الآثار الجانبية للحمل بين النساء لأن كل حمل فريد من نوعه، في حين أن بعض النساء قد يعانين من نوبات من الغثيان على مدار اليوم ، قد يعاني البعض الآخر من إفراز اللعاب المفرط، هناك فرق رفيع بين الأعراض الجانبية الشائعة وغير الضارة وعلامات التحذير غير الطبيعية، وبالتالي ، يجب عليك مراجعة طبيبك إذا لاحظت أي شيء غير عادي.

نستعرض لك من خلال السطور التالية الآثار الجانبية الشائعة للحمل بحسب ما نشره موقع هيلثي.



الآثار الجانبية الشائعة للحمل





1. غثيان الصباح

غثيان الصباح هو إحساس مزعج يتسم بالغثيان والقيء الذي قد يؤثر على الحياة اليومية أثناء الحمل. على الرغم من أنه يعرف باسم غثيان الصباح ، إلا أنه قد يحدث في أي وقت خلال النهار ، وقد تعاني منه بعض النساء طوال اليوم. لا يؤذي الطفل ، وستتحسن معظم النساء بحلول الأسبوع 16 إلى 20 من الحمل.



2. كثرة التبول

يمكن للرحم المتوسع أن يضع ضغطًا كبيرًا على المثانة البولية ، مما يؤدي إلى التبول المتكرر أثناء الحمل . يكون أعلى في الثلث الأول من الحمل وقد ينخفض ​​بنهاية الشهر الرابع. ومع ذلك ، عندما ينزل الطفل إلى الحوض في نهاية الحمل ، قد تزداد الرغبة مرة أخرى.

التبول المتكرر ليس مدعاة للقلق إلا إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى لعدوى المسالك البولية (UTI) مثل الحمى والقشعريرة والإحساس بالحرقان.

3. إفرازات مهبلية

الإفرازات المهبلية طبيعية في معظم الحالات. عادة ما تكون الإفرازات المهبلية الصحية رقيقة وذات لون أبيض حليبي أو صافٍ ولا تنبعث منها رائحة كريهة. يساعد في منع أي عدوى من السفر إلى الرحم.

يزيد الإفرازات المهبلية في نهاية الحمل. الرائحة الكريهة أو اللون الأخضر أو ​​الأصفر أو الحكة المهبلية أو الوجع أو الألم أثناء التبول هي بعض العلامات التي تتطلب عناية طبية .

4. الغازات والانتفاخ

تؤدي زيادة مستويات هرمون البروجسترون أثناء الحمل إلى تراكم الغازات. يعمل البروجسترون على إرخاء عضلات الأمعاء ، مما يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم. بالإضافة إلى ذلك ، يضغط الرحم المتنامي على تجويف البطن ، مما يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم بشكل أكبر والتسبب في تراكم الغازات. ومع ذلك ، فإن زيادة إنتاج الغاز ليس له أي آثار سلبية على نمو الطفل.



يمكن أن يساعد تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل والأطعمة الدهنية والمشروبات الكربوهيدراتية وتقليل تناول المحليات الصناعية في تقليل إنتاج الغاز. بالإضافة إلى ذلك ، قد تساعد التمارين الخفيفة ومضغ الطعام ببطء وشرب كميات كبيرة من الماء ووجبات أصغر على مدار اليوم في تقليل الغازات والانتفاخ.

5. نزيف اللثة

قد تجعل التغيرات الهرمونية أثناء الحمل اللثة أكثر عرضة لتراكم البلاك ، مما يسبب التهاب ونزيف اللثة. ويسمى أيضًا التهاب اللثة أثناء الحمل أو أمراض اللثة.

يمكن أن يساعد التنظيف بالفرشاة والخيط وتجنب الحلويات المفرطة والإقلاع عن الكحول والتدخين وشطف الفم بعد القيء في منع نزيف اللثة.



6. الإمساك

حوالي نصف النساء يعانين من الإمساك في مرحلة ما من الحمل. يتميز الإمساك بقلة حركات الأمعاء ، وصعوبة إخراج البراز ، وآلام في البطن ، وعدم الراحة ، وإخراج براز صلب.

يؤدي استرخاء عضلات الأمعاء بسبب إطلاق هرمون البروجسترون إلى تحرك النفايات ببطء عبر الجسم. بالإضافة إلى ذلك ، قد تسبب مكملات الحديد أيضًا الإمساك. ومع ذلك ، فإن اتباع نظام غذائي غني بالألياف وترطيب وتمارين روتينية وأدوية قد تساعد في تخفيف الإمساك.

اجهاد حركة الامعاء قد يسبب البواسير. ومن ثم ، إذا لاحظت أي نزيف في المستقيم ، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

7. البواسير أو البواسير

البواسير أو البواسير هي دوالي منتفخة في المستقيم تسبب الألم. وهي شائعة في الثلث الثالث من الحمل ولكنها قد تحدث في وقت مبكر بالنسبة لبعض النساء. قد يؤدي الإمساك وزيادة ضغط الرحم على المستقيم والوقوف لفترات طويلة إلى حدوث البواسير أثناء الحمل.



قد يساعد اتخاذ خطوات لمنع الإمساك ، مثل تناول نظام غذائي غني بالألياف ، واستهلاك الكثير من السوائل وعصير البرقوق ، وتجنب حجب البراز.

8. عدوى الخميرة

تعاني معظم النساء من عدوى الخميرة ، والتي تسمى أيضًا القلاع المهبلي ، أثناء الحمل أكثر من أي وقت آخر. هذه العدوى أكثر شيوعًا في الثلث الثاني من الحمل. إفرازات مهبلية بيضاء تشبه الجبن ؛ تفريغ أخضر-أصفر تفريغ برائحة الخميرة أو الخبز ؛ زيادة التفريغ احمرار وحكة وتهيج في المهبل. أو الشعور بالحرقان أثناء التبول أو الجماع من الأعراض الشائعة لعدوى الخميرة المهبلية.

التغيرات الهرمونية ، والعديد من التغيرات الكيميائية في المهبل ، وزيادة محتوى السكر في الإفرازات المهبلية هي المسؤولة عن عدوى الخميرة. يوصى باستخدام الكريمات والتحاميل المهبلية ، وقد يستغرق الأمر من 10 إلى 14 يومًا حتى تختفي العدوى تمامًا.



9. هروب حب الشباب

زيادة مستويات هرمون الاستروجين هي المسؤولة عن ظهور حب الشباب أثناء الحمل . يمكن أن تتحسن شدة حب الشباب أو تزداد سوءًا أثناء الحمل ، ومن الشائع تجربة المزيد من حب الشباب في بداية الحمل وملاحظة بعض التحسن مع تقدم الحمل. تعاني بعض النساء من نوبات شديدة من حب الشباب طوال فترة الحمل، ومع ذلك ، فإن حب الشباب لا يؤذي الطفل النامي.

10. مظهر الثدي

يمكن للتغيرات الهرمونية في الحمل أن تزيد من تدفق الدم واحتباس السوائل ، مما يتسبب في انتفاخ الثدي والشعور بالألم والحساسية للمس. حنان الثدي هذا هو علامة مبكرة على الحمل.

قد يزيد حجم الثدي من ستة إلى ثمانية أسابيع ، وقد يزيد حجم حمالة الصدر بمقدار كوب أو اثنين بنهاية الحمل. بالإضافة إلى ذلك ، قد تبدأ الحلمات والهالة في التغميق والنمو في الحجم. تصبح الأوردة داكنة أيضًا ، وقد تظهر نتوءات صغيرة على الهالة.



11. تورم الأطراف (وذمة)

في فترة الحمل ، يحتفظ الجسم بالماء أكثر من المعتاد ، مما يؤدي إلى تورم في الساقين والكاحلين والقدمين والأصابع ، والذي قد يتفاقم بنهاية اليوم. التورم التدريجي ليس ضارًا ، لكن التورم المفاجئ قد يكون علامة على تسمم الحمل ، الأمر الذي يتطلب اهتمامًا فوريًا.

تجنب الوقوف لساعات طويلة ، وارتداء أحذية وجوارب مريحة ، وخذ قسطًا من الراحة مع رفع القدمين ، وشرب الكثير من السوائل ، ومارس التمارين الرياضية الخفيفة إلى المعتدلة لتقليل التورم.

12. تشنجات الساق

ما يقرب من نصف جميع النساء يعانين من تقلصات في الساق وتشنجات عضلية أثناء الحمل ، وغالبًا في الثلث الثالث من الحمل. تعد زيادة الوزن بسبب الحمل وتغير الدورة الدموية والضغط من الرحم المتنامي من الأسباب الشائعة لتشنجات الساق.



يمكن أن يساعد التمرين المنتظم ، ووقت راحة القدمين ، والجوارب الداعمة ، وتدليك الساق والقدم ، وتطبيق الحرارة الموضعية في تخفيف تقلصات الساق أثناء الحمل .

13. ارتجاع الحمض وحموضة المعدة

تعتبر الحموضة المعوية والارتجاع الحمضي من أعراض الحمل الشائعة التي تتميز بإحساس حارق في وسط القلب. يحدث هذا لأن الهرمونات التي يتم إنتاجها أثناء الحمل تعمل على ارتخاء الصمام بين المعدة والمريء ، ونتيجة لذلك ، يعود الحمض من المعدة إلى المريء.

يعد ارتداد الحمض أكثر شيوعًا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل. الوجبات الصغيرة والمتكررة ، وتجنب الأطعمة الحارة والدهنية والدهنية ، والتمارين الخفيفة ، والانتظار لمدة ساعة بعد الأكل للاستلقاء يمكن أن تساعد في تجنب حرقة المعدة والارتجاع الحمضي أثناء الحمل.

14. اشتداد حاسة الشم

أبلغت العديد من النساء عن زيادة في حاسة الشم ، وتسمى أيضًا فرط حاسة الشم ، أثناء الحمل. التغيرات الهرمونية هي المسؤولة عن زيادة حاسة الشم ، والتي قد تؤدي إلى الغثيان والقيء.

15. تصبغ الجلد

تعاني بعض النساء من بقع داكنة على وجوههن أثناء الحمل ، تُعرف أيضًا باسم الكلف أو الكلف أو قناع الحمل . البقع الداكنة غير المنتظمة شائعة على الخدين العلويين والأنف والشفتين والجبهة. قد تساعد المستحضرات الواقية من الشمس واسعة الطيف في منع تصبغ الجلد .

16. توسع الأوردة

تؤدي زيادة حجم الدم إلى الضغط على أوردة الساقين ، مما قد يؤدي إلى ظهور الدوالي. على الرغم من شيوعها في الساقين ، إلا أن الدوالي قد تحدث أيضًا في الأرداف أو المناطق المهبلية.

في حين أن الدوالي غير مؤذية بشكل عام ، إلا أنها قد تسبب الحكة وغير مريحة ويمكن منعها عن طريق ممارسة الرياضة بانتظام ، والامتناع عن ارتداء الكعب ، وارتداء الجوارب الضاغطة. تختفي الدوالي عادةً في غضون ثلاثة أشهر إلى سنة بعد الولادة.





17. آلام الرباط المستديرة

يتميز ألم الرباط المستدير بألم حاد في منطقة البطن أو الورك قد يمتد إلى الفخذ ولكنه يستمر لبضع ثوانٍ فقط. إنه شائع في الثلث الثاني من الحمل ويمكن أن يكون أحاديًا أو ثنائيًا.

الراحة الكافية ، وتغيير الأوضاع ببطء ، والانحناء أو ثني الوركين أثناء العطس أو السعال أو الضحك ، ويمكن أن تساعد التمارين الخفيفة في إدارة آلام الأربطة المستديرة.

18. آلام الظهر

تعتبر آلام الظهر من أكثر الآثار الجانبية شيوعًا للحمل. يغير الرحم المتوسع مركز ثقل الجسم ويضعف عضلات البطن. كما يساهم ارتخاء الأربطة والمفاصل بسبب التغيرات الهرمونية في حدوث آلام الظهر أثناء الحمل.

اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت تعاني من آلام الظهر الشديدة التي تستمر لأكثر من أسبوع واحد.