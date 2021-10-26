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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نقص فيتامين ( د ) عند الحامل .. أضراره وطرق علاجه

فيتامين د
فيتامين د

فيتامين د عند الحامل ضرورى للحفاظ على صحتهن ودعم نمو وتطور الجنين بشكل صحيح، يمكن لمعظم النساء الحوامل الحصول على ما يكفي من فيتامين د من نظامهن الغذائي وفيتامينات ما قبل الولادة والتعرض الأمثل للشمس. 

ومع ذلك ، يمكن لبعض النساء أن يصبن بنقص أو نقص فيتامين (د) ، مما يعرضهن لنتائج صحية ضارة ، مثل تسمم الحمل وسكري الحمل. 

. إلى جانب ذلك ، يمكن أن يسبب نقص فيتامين د لدى الأمهات ضعف نمو العظام والأكزيما. لذلك ، فإن الوصول إلى المستويات المثلى من فيتامين د أثناء الحمل أمر بالغ الأهمية.

حامل ومعى نقص فيتامين د

تحتاج النساء الحوامل إلى فيتامين د  للحصول على امتصاص مثالي للكالسيوم والفوسفور ، مما يساعد في الحفاظ على صحة العظام والمناعة والصحة العقلية 

 . بالنسبة لأطفالهم ، فإن فيتامين د يسهل النمو الصحي وتطور العظام والأسنان والجلد والعينين 

ينصح الخبراء النساء الحوامل وأولئك الذين يخططون للحمل بتناول الفيتامينات والمعادن قبل الولادة لتلبية احتياجاتهم الغذائية اليومية من الفيتامينات والمعادن الحيوية ، مثل حمض الفوليك وفيتامين د 

 وفقا لموقع “   webmd” عادة ، تحتاج النساء الحوامل إلى حصة واحدة فقط من مكملات ما قبل الولادة في اليوم من الأشهر الثلاثة الأولى.

تحدثى  إلى طبيبك لمعرفة عدد أقراص فيتامين (د)التي تحتاجين إلى استهلاكها لتلبية متطلباتك. تذكري أن الحفاظ على المستوى الأمثل لفيتامين (د) أثناء الحمل أمر بالغ الأهمية لصحتك وصحة طفلك.  

 

علامة في الرأس تدل على نقص فيتامين د

مفاجأة.. فيتامين د يمنع السمنة لهذا السبب

متى يؤخد فيتامين د للحامل 

وفقًا للإرشادات الغذائية للأمريكيين 2020-2025 ، تحتاج النساء الحوامل إلى 15 ميكروجرام من فيتامين د يوميًا  . يمكنك تلبية احتياجاتك اليومية من فيتامين د بالطرق التالية.

1. التعرض للشمس

ينصح الخبراء بقضاء خمس إلى عشر دقائق في الشمس لتعريض وجهك وذراعيك ويديك ورجليك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع  .

2. الأطعمة والمشروبات

يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي متوازن وصحي يحتوي على الأطعمة الغنية بفيتامين (د) ، مثل الحليب قليل الدسم أو قليل الدسم ، والأسماك الدهنية ، في تلبية احتياجاتك من فيتامين (د). 

فيتامين د

هل تناول فيتامين د يؤثر على الحمل 

 

فائض فيتامين د يمكن أن يضر بصحتك وصحة طفلك 

إذا كنت تشك في أنك لا تلبي احتياجاتك اليومية من فيتامين د ، فتحدث إلى طبيبك.تعتبر مكملات فيتامين (د) أثناء الحمل أمرًا بالغ الأهمية لتجنب نقصه والمضاعفات المرتبطة به. تناول مكمل فيتامين د مع الطعام لامتصاص أفضل.  

تشير بعض الدراسات إلى أن وصف جرعة يومية مقدارها 4000 وحدة دولية من فيتامين (د) هي طريقة جيدة للحفاظ على كميات كافية من فيتامين (د) في دم الأم .

 ومع ذلك ، نظرًا لأن النساء الحوامل معرضات لخطر الإصابة بنقص فيتامين (د) ، فمن الأفضل الحفاظ على تناول فيتامين (د) عند الحد الأقصى .

أن نقص كمية عالية من فيتامين د يمكن أن تسبب الغثيان / القيء وضعف العضلات والألم وفقدان الشهية والجفاف والتبول المفرط وحصى الكلى.

 قد يتسبب فائض فيتامين د أيضًا في حدوث مضاعفات خطيرة مثل الفشل الكلوي وعدم انتظام ضربات القلب .

علاج نقص فيتامين د عند الحامل 

 

نقص فيتامين د شائع أثناء الحمل ، وعوامل الخطر التي تزيد من فرص المرأة في الإصابة بنقص فيتامين د هي كالتالى

السمنة

وفقًا للخبراء ، فإن النساء البدينات أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين (د) من نظرائهن النحيفات. والسبب هو أن فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويحتجز في الدهون تحت الجلد

 

الأدوية

تقلل بعض الأدوية ، مثل الستيرويدات والأدوية المضادة للنوبات ومضادات الحموضة وأدوية خفض الكوليسترول وبعض مدرات البول ، امتصاص فيتامين د من الأمعاء. ل

فيتامين د هو فيتامين حيوي يحافظ على صحتك ويدعم نمو طفلك وتطوره. يمكن لمعظم النساء الحوامل تلبية احتياجاتهن اليومية من فيتامين (د) من خلال التعرض الكافي للشمس ، وتناول فيتامينات ما قبل الولادة ، وتناول نظام غذائي متوازن يحتوي على أطعمة غنية بفيتامين (د).

 ومع ذلك ، تحدث إلى طبيبك إذا كنت تشك في أنك لا تحصل على ما يكفي من فيتامين د. يمكن للطبيب إجراء فحص دم وإرشادك وفقًا لذلك لتناول مكمل فيتامين د إذا لزم الأمر.

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