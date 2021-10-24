ضوضاء مستمرة.. أعراض تحذيرية لنقص فيتامين د

يعد نقص فيتامين د شائعًا الآن بين الكثير من الأشخاص، ويجهل الكثير مدى معاناتهم من نقص فيتامين د، لذا نكشف عن أعراض نقص فيتامين د ، والذي قد يُحدث رنينا أو طنينا مستمرت في الأذن.



يُنتج فيتامين د، المعروف بفيتامين أشعة الشمس، في الجسم استجابةً لتعرض الجلد لأشعة الشمس. كما يوجد بشكل طبيعي في عدد قليل من الأطعمة بما في ذلك بعض الأسماك وصفار البيض ومع ذلك، قد يتسبب نقص الفيتامين في إحداث صوت مستمر في أذنيك،وفقا لما نشره موقع إكسبريس .

أعراض نقص فيتامين د

يحدث طنين الأذن عندما يعاني الشخص من رنين أو ضوضاء أخرى في إحدى الأذنين أو كلتيهما الضوضاء التي تسمعها عند إصابتك بطنين الأذن لا تنتج عن صوت خارجي، وعادة لا يستطيع الأشخاص الآخرون سماعه طنين الأذن مشكلة شائعة ويمكن أن تؤثر على حوالي 15٪ إلى 20٪ من الناس وهي شائعة بشكل خاص عند كبار السن.

ووفقًا لـ NHS ، يمكن أن يكون صوت طنين الأذن مثل:

رنين

الأز

أزيز

طنين

الهسهسة

الخفقان

الموسيقى أو الغناء.

وفي دراسة نشرت في Plos One ، تم التحقيق في نقص فيتامين (د) وارتباطه المحتمل بطنين الأذن.

ولاحظت الدراسة أنه: “فيما يتعلق بالانتشار المرتفع لنقص فيتامين (د) في السكان وارتباطه المحتمل بأمراض الأذن ، فقد هدفنا إلى فحص مستوى المصل في المرضى الذين يعانون من طنين غير نابض غير موضوعي وتأثيره على شدة طنين الأذن”.

واشتملت الدراسة على 201 مريضًا بطنين الأذن و 99 جهاز تحكم مع جهارة الصوت وقياس السمع ومستوى فيتامين (د) في الدم مستوى منخفض 25 (OH) D في مرضى طنين الأذن بشكل ملحوظ مقارنة مع الضوابط.

وخلصت الدراسة إلى أن "المزيد من المرضى في مجموعة طنين الأذن يعانون من نقص في فيتامين (د) ، مقارنة بمجموعة التحكم" وأضافت: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن نسبة كبيرة من مرضى طنين الأذن يعانون من نقص فيتامين (د) وأن مستوى فيتامين (د) يرتبط بتأثير طنين الأذن؛ لذا؛ نوصي بتقييم فيتامين د لجميع مرضى طنين الأذن.

تشمل الأعراض الأخرى لنقص فيتامين د ما يلي:

تعب

آلام العظام

ضعف العضلات أو آلام العضلات أو تقلصات العضلات

كثرة المرض والالتهابات

كسور

بطء التئام الجروح

يتغير المزاج؛ مثل الاكتئاب