«من لسانك ».. أعراض نقص فيتامين د في الجسم

فيتامين د هو واحد من العديد من العناصر الغذائية التي تحتاجها أجسامنا للبقاء بصحة جيدة، وهي مادة مغذية تذوب في الدهون ينتجها الجسم عندما يتعرض لأشعة الشمس، وأشعة الشمس هي المصدر الأساسي للحصول على كمية كافية من هذه المغذيات لأنها موجودة في الطعام بكميات محدودة فقط.

يلعب فيتامين د العديد من الأدوار الحيوية في الحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات، يمكن أن يكون نقص هذه المغذيات ضارًا بصحتك الجسدية وكذلك العقلية، ومع ذلك يعاني عدد كبير من الناس في جميع أنحاء العالم من نقص في هذا الفيتامين.

ووفقا لموقع timesofindia يتم تشخيص نقص فيتامين د من خلال فحص الدم ، وقد اكتشف الباحثون الآن طريقة أخرى سهلة لتتبع الأرقام، وذلك عن طريق الفحص الذاتي لسانك.

أعراض نقص فيتامين د

وفقًا لدراسة أجراها قسم الأمراض الجلدية Mayo Clinic، في عام 2017، يجب فحص الأشخاص الذين يعانون من أعراض متلازمة الفم الحارق (BMS) للتحقق من صيام جلوكوز الدم وفيتامين D (D2 و D3) ، فيتامين ب 6، زنك، فيتامين ب 1 ، و TSH.

عادة ما يشعر هذا الألم الحارق أو الإحساس بالحرارة على الشفاه أو اللسان، أو ينتشر بشكل أكبر في الفم، قد يعاني الشخص من تنميل وجفاف وطعم كريه في الفم، يمكن أن يزداد الألم سوءًا عند تناول شيء ما. يقترح الباحث أن الحالة تتعلق إذا لم يتم معالجة السبب الجذري للمشكلة بكفاءة وتختلف من شخص لآخر.

زادت الحاجة إلى تتبع هذه المغذيات أثناء الجائحة عندما ثبت أن انخفاض مستوى فيتامين د يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسيتوكينات الالتهابية والالتهاب الرئوي والتهابات الجهاز التنفسي العلوي الفيروسية.

وعلى الرغم من أن متلازمة الفم الحارق مرتبطة بنقص العناصر الغذائية الأخرى أيضًا، فقد تحتاج إلى زيارة طبيبك لتأكيد السبب الدقيق، تشمل الأعراض الشائعة الأخرى لنقص فيتامين د التعب وآلام العظام وتشنجات العضلات وتغيرات الحالة المزاجية.