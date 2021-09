احترس .. خطأ فادح يجعل فيتامين د يفقد قيمته

يعد فيتامين د من أهم الفيتامينات التى يحتاجها جسم الانسان باستمرار ولكن هناك بعض الأخطاء التى يمكن أن نقع فيها تتسبب في حرماننا من فوائده دون أن ندرك

ووفقا لما جاء فى موقع " Eat This Not That أن " حذر أخصائي التغذية ويتني كراوتش، من أن تناول مكملات فيتامين د دون تناول مجموعة مهمة من الأطعمة المكملة لها يعرقل مسألة تحقيق النتائج المتوقعة.

أوضح “ كراوتش” أنه من المتوقع بشكل كبير ألا يتمكن جسم الإنسان من امتصاص فيتامين د والتمتع بفوائده الهائلة بشكل كامل إذا لم يكن الانسان قد حصل على المكملات التى تساعد الجسم على امتصاص فيتامين د.

وأكد “ كراوتش” أن تناول مكملات فيتامين د أو تناول الاطعمة المحتوية عليه في النظام الغذائي يوفر العديد من المزايا للبقاء بصحة جيدة.

وبينت أحدث التقارير الطبية أنه من الضروري أن يحصل كل شخص يتراوح عمره بين عام واحد و70 عامًا على 600 وحدة دولية (IUs) من فيتامين د يومياً، وأنه بعد سن الـ 70 يجب أن تزيد هذه الكمية إلى 800 وحدة دولية.

أشار “ كراوتش” إلى أن فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، ما يعني أنه على عكس بعض الفيتامينات الأخرى لا يذوب عندما يكون مصحوبا بالماء، وعليه فإنه من الضروري أن يقترن بالدهون ليتم توزيعها بشكل صحيح وامتصاصها من قبل الجسم.



نصح كراوتش باختيار الدهون التي نستهلكها جنبا إلى جنب مع فيتامين د بعناية شديدة وأن نبتعد عن الأنواع الضارة ونركز على الأنواع المفيدة التى تسمى بالدهون الصحية مثل زيت الزيتون وزيت الأفوكادو وزيت الكتان ، أما بالنسبة لكمية الدهون التي نحتاجها مع فيتامين د فقد اقترحت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2013 أن الأطعمة التي تحتوي على حوالي 10 جرامات من الدهون المفيدة قد تحسن امتصاص الجسم بشكل مثالي لـ فيتامين د.