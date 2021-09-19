دراسة صينية: فيتامين د يحميك من الإصابة بفيروس كورونا

ما زلنا في منتصف جائحة فيروس كورونا، ونعمل على الحذر من الإصابة بسبب اقتراب الموجة الرابعة ، وقال الخبراء والباحثون إنه يجب أن يكون لدينا فيتامينات لتعزيز مناعتنا من أجل مكافحة فيروس كورونا.

وتشير دراسة دولية جديدة إلى أن تناول كمية جيدة من فيتامين د في الجسم قبل الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن يمنع المرض الشديد والوفاة.

كما نظر فريق من كلية ترينيتي في أيرلندا وجامعة إدنبرة في اسكتلندا وجامعة تشجيانغ في الصين لأول مرة في كل من مستويات فيتامين د المتوقعة وراثيًا كما تنبأت الأشعة فوق البنفسجية ب (UVB) - مفتاح إنتاج فيتامين د في الجلد .

عند مقارنة المتغيرين ، وجد الباحثون أن الارتباط بتركيز فيتامين (د) المقاس في الدورة الدموية كان أقوى بثلاثة أضعاف لمستوى فيتامين (د) الذي تنبأ به الأشعة فوق البنفسجية ، مقارنةً بالتنبؤ جينيًا.

وتشير الدراسة ، التي نُشرت في مجلة Scientific Reports ، إلى أن فيتامين (د) قد يقي من مرض كوفيد -19 الحاد والوفاة.

قال الدكتور Xue Li ، الباحث في الدراسة من Zhejiang: "تدعم دراستنا توصية مكملات فيتامين (د) ليس فقط للحفاظ على صحة العظام والعضلات أثناء الإغلاق ولكن أيضًا الفوائد المحتملة فيما يتعلق بالحماية من فيروس كورونا.

المصدر india.com