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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة صينية: فيتامين د يحميك من الإصابة بفيروس كورونا

فيتامين د
فيتامين د

ما زلنا في منتصف جائحة فيروس كورونا، ونعمل على الحذر من الإصابة بسبب اقتراب الموجة الرابعة ، وقال الخبراء والباحثون إنه يجب أن يكون لدينا فيتامينات لتعزيز مناعتنا من أجل مكافحة فيروس كورونا. 

وتشير دراسة دولية جديدة إلى أن تناول كمية جيدة من فيتامين د في الجسم قبل الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن يمنع المرض الشديد والوفاة.

 

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كما نظر فريق من كلية ترينيتي في أيرلندا وجامعة إدنبرة في اسكتلندا وجامعة تشجيانغ في الصين لأول مرة في كل من مستويات فيتامين د المتوقعة وراثيًا كما تنبأت الأشعة فوق البنفسجية ب (UVB) - مفتاح إنتاج فيتامين د في الجلد .

عند مقارنة المتغيرين ، وجد الباحثون أن الارتباط بتركيز فيتامين (د) المقاس في الدورة الدموية كان أقوى بثلاثة أضعاف لمستوى فيتامين (د) الذي تنبأ به الأشعة فوق البنفسجية ، مقارنةً بالتنبؤ جينيًا. 

وتشير الدراسة ، التي نُشرت في مجلة Scientific Reports ، إلى أن فيتامين (د) قد يقي من مرض كوفيد -19 الحاد والوفاة.

قال الدكتور Xue Li ، الباحث في الدراسة من Zhejiang: "تدعم دراستنا توصية مكملات فيتامين (د) ليس فقط للحفاظ على صحة العظام والعضلات أثناء الإغلاق ولكن أيضًا الفوائد المحتملة فيما يتعلق بالحماية من فيروس كورونا.

المصدر india.com

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