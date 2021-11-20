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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الماء والأوميجا 3.. علاج آلام المفاصل أثناء الحمل

آلام المفاصل أثناء
آلام المفاصل أثناء الحمل

يسبب آلام المفاصل أثناء الحمل عدم الراحة أثناء الحركة أو القيام بأي نشاط بدني آخر، لذلك من المهم العناية بالجسم والمفاصل أثناء الحمل بمساعدة التمارين السليمة والتغذية الجيدة، في حالة تفاقم آلام مفاصلك ، يُنصح باستشارة طبيبك في أقرب وقت ممكن.
 

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علاج آلام المفاصل أثناء الحمل

فيما يلي بعض العلاجات المنزلية لعلاج آلام المفاصل أثناء الحمل وفقا لما نشره موقع هيلثي. 

العلاج الساخن أو البارد: يمكنك وضع كيس ماء ساخن على المفصل المصاب لتخفيف الألم حيث تساعد الحرارة على إرخاء العضلات وتسهيل الدورة الدموية . يمكنك أيضًا استخدام كيس ثلج لتخدير المنطقة وتسكين الألم.
استخدام الجبائر: الجبيرة هي جهاز يستخدم لدعم العظام وتقليل الألم. يمكن استخدام الجبائر للتخفيف من آلام اليدين أو الركبتين 
تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية: من المعروف أن الأحماض الدهنية أوميغا 3 تمتلك خصائص مسكنة وقد تقلل من آلام المفاصل بشكل كبير . لذلك ، فإن تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية ، مثل الأسماك أو المكسرات ، قد يساعد في تخفيف آلام المفاصل.

ارتداء أحذية مريحة: تجنب الأحذية ذات الكعب العالي والنعال الصلبة. اختر الأحذية المريحة ذات النعال المسطحة والناعمة التي تسند قدمك وتدعمها.
جرب تمارين خفيفة: يمكن أن تساعد ممارسة التمارين الخفيفة أو الإطالة في الحفاظ على مفاصلك صحية ومرنة. قد يكون من المفيد المشي وبعض تمارين الإطالة البسيطة التي لا ترهق بطنك.
ارفعي قدميك: نم على جانبك مع رفع قدمك قليلًا باستخدام وسادة. يمكن أن يقلل من الضغط على الركبتين وقد يخفف آلام الركبة لدى بعض النساء الحوامل 
 

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