عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للحامل فى الشهر التاسع..ماذا يحدث عند تناول الأناناس؟

صدى البلد

الأناناس من الفاكهة اللذيذة والمفيدة، وله الكثير من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى، ولكن له فوائد للحامل بشكل خاص وخصوصاً عند تناوله في الشهر التاسع. 

لذلك نقدم لكم فوائد تناول الحامل للأناناس في الشهر التاسع وفقا لموقع health line..

1- يحتوي الأناناس على الكثير من الفوائد الصحية، والعناصر الغذائية الأساسية، والفيتامينات التي تحتاجها الحامل بشكل رئيسي، حيث إن تناول الأناناس بشكل معتدل في الشهر التاسع من الحمل يساعد على الولادة السهلة والسريعة، وذلك لإحتوائه على إنزيم البروميلين الذي يساعد على تليين عنق الرحم، وبالتالي يسهل الولادة.

2- يحتوي الأناناس على نسبة عالية من فيتامين C، الذي يعد من أهم المغذيات الأساسية في بناء الأوتار والجلد والعظام في الجنين، ويساعد الأناناس أيضاُ في التخلص من تكيس المبايض، ويكسر الجفاف والعطش الذي تعاني منه الحامل، كما يخفف من الإلتهابات، والدوخة، والغثيان، والتقيؤ، والإرهاق، والقلق.

3- يقوي جهاز المناعة لدى الحامل، نتيجة إحتوائه على فيتامين ج.
4- يساعد على إسترخاء العضلات خلال الولادة، نتيجة إحتوائه على حامض الفوليك. 
5- يحمي الجنين من الإصابة بالتشوهات الخلقية، لإحتوائه على حمض الفوليك.
6- يحافظ على ضغط الدم لدى الحامل، لإحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم والقليل من الصوديوم.
7- يزود الحامل وجنينها بالكثير من الفيتامينات والمعادن.
8- يحمي من الإصابة بفقر الدم خلال الولادة، لإحتوائه على نسبة جيدة من الحديد.

الاناناس للحامل الأناناس الشهر التاسع اطعمة مفيدة للحامل

موضوعات متعلقة

تعرف على جدول الغذاء الصحى للحامل

ترشيحاتنا

انهيار شعبية بايدن.. غالبية الأمريكيين لا يريدونه لولاية ثانية

رسميًا.. الفراعنة في التصنيف الثاني.. من سيواجه المنتخب المصري في تصفيات المونديال؟

فستاني اتقطع وزوجي بيحميني.. نيللي كريم ترد على شائعات مهرجان أيام قرطاج

مفتي الجمهورية: يجوز سفر المرأة بدون محرم

الأزهر يدين حادث ليفربول ويؤكد تضامنه مع المملكة المتحدة

ضعف الإدراك والتدهور العقلي.. اعرف خطورة النوم لأكثر من 6 ساعات يوميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فصل الشتاء الأصعب في تاريخ مصر | رئيس هيئة الأرصاد ينصح بأمرين

اغتصبها 4 مرات داخل حديقة خلال ساعتين.. حكاية فتاة العتبة والدمياطي.. نوستالجيا

الأرصاد تحذر: بدأت الأمطار الخفيفة على الإسكندرية.. واحتمالية لغزارتها غدا

هجوم إرهابي.. شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو

مفاجأة.. عودة مرتضى منصور للزمالك الخميس

الطقس غدا.. أمطار رعدية غزيرة على 10 مناطق بالجمهورية بينها القاهرة

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

كورونا يعصف بالعالم.. المكان "الأكثر تطعيما" على وجه الأرض يلغي احتفالات الكريسماس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة من زمن الحب .. سميرة أحمد في حوار خاص لـ صدى البلد: الجمهور وحشني واحتفاله بعيد ميلادى فاق توقعاتى.. عملي القادم فكرة ابنتي.. ومش أنا اللى ادخل مسلسل بـ 3 حلقات

تخلص من انتفاخ القولون نهائيا بـ 20 طريقة

الجيران في صدمة.. شاهد.. رجل يبني جدارا ضخما حول منزله لسبب غريب|صور

أعراض ارتفاع حمض اليوريك في البول وأطعمة تساعد فى علاجه

فيديو

فيديوجراف.. لا تخافوا ولكن احذروا.. طقس الشتاء قادم في الطريق

رابط POPCAT Click .. المصريون يتقدمون في الترتيب العالمي لفتح فم القطة

دفعني إلى الحائط وقبلني.. أقوال ضحايا شادي خلف.. فيديوجراف

«جواب غرامي».. أب يفاجئ ابنته أمام الجميع داخل المدرسة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ