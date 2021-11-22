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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عادت لطبيعتها.. عارضة أزياء تزوجت من نفسها وطلبت الطلاق لهذا السبب

كريس
كريس

تزوجت عارضة الأزياء كريس جاليرا من نفسها في حفل رسمي في سبتمبر من هذا العام، لكنها قررت  الانفصال عن زواجها الفردي بعد أن وقعت في حب شخص آخر تقابلا منذ أسابيع.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، تصدرت كريس عناوين الصحف في وقت سابق من هذا العام بزواجها من نفسها ، تتجه الآن إلى الطلاق بعد اعترافها بأنها قابلت شخصًا آخر.

وسئمت كريس من الاعتماد على الرجال ، لذلك قررت الزواج من نفسها في حفل رسمي أقيم في سبتمبر من هذا العام. 

كريس

وكانت قد أصرت العارضة البالغة من العمر 33 عامًا على أنها لم تكن "محبطة '' لعدم وجود عريس وبدلاً من ذلك كانت تتبنى مبدأ العيش بمفردها ، لكن لم يكن من المفترض أن تكون كذلك وبعد 90 يومًا ، قررت أن تطلق نفسها .

 ولحسن الحظ بالنسبة لكريس ، التي تنحدر من ساو باولو في البرازيل ، التقت منذ ذلك الحين بـ 'شخص مميز' ووقعت في الحب ، على الرغم من تعهدها بالعيش بمفردها حتى الموت.

وقالت: 'لقد كنت سعيدة طوال ذلك الوقت' ، مضيفة: 'بدأت أؤمن بالحب في اللحظة التي قابلت فيها شخصًا مميزًا.'

وفي حديثها في سبتمبر عن الزواج من نفسها ، قالت كريس: 'لقد وصلت إلى مرحلة نضجت فيها ، أدركت أنني امرأة قوية وحازمة.

'كنت دائمًا خائفًا من أن أكون وحدي ، لكنني أدركت أنني بحاجة إلى تعلم الشعور بالرضا عن نفسي. وعندما حدث ذلك ، قررت الاحتفال به.'

وفي يوم زفافها ، شوهدت كريس وهي تتباهى بوشمها في فستان أبيض مذهل والتقطت صورًا سعيدة في يوم زفافها أمام كنيسة كاثوليكية في ساو باولو بالبرازيل.

وقالت كريس وهي تتأمل في مظهرها الرائع في ذلك الوقت: 'أردت إبراز أفضل ملامحي، وأحببت اطلالتي امام الكاميرات بالفستان الذي اخترته بعناية.

ومع ذلك ، بينما شعرت كريس بالسعادة في يوم زفافها الفردي على حد وصفها، كانت حزينة لتلقي تعليقات تنتقد قرارها. 

وعلقت "قررت أنني لن أقرأ التعليقات الكارهة بعد الآن". "رأي الناس لن يغير ما أفكر به ولن يضيف إليه شيئا".

عارضة الانفصال الطلاق الزواج العام

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