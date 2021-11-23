مدرب مفاجأة يوافق على خلافة كارتيرون في الزمالك

كشف الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج بوكس تو بوكس على فضائية etc عن تلقى البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك اتصالات من بعض الوسطاء للعودة من جديد لتدريب الفريق حال رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون.



وأضاف أن المفاجأة كانت بموافقة فيريرا على العودة لتدريب الزمالك لكنه طلب بعض الضمانات وعلى رأسها حصوله على مستحقاته في مواعيدها بالإضافة إلى عدم التدخل في عمله نهائيًا.



ويعتبر مستقبل كارتيرون غامض مع الزمالك حال عودة المجلس السابق وقد يرحل عن الفريق.

سقط الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك، في فخ التعادل أمام البنك الأهلي بنتيجة فى المباراة التي تجمع الفريقين 1-1على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز.

التعادل رفع رصيد الزمالك النقطة العاشرة في المركز الثالث خلف الأهلي المتصدر بالعلامة الكاملة 15 نقطة وبيراميدز الوصيف بـ13 نقطة ، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة 7 فى المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري.