تشبه فولكس فاجن ID6.. أودي تطرح Q5 E-tron الهجينة حصريًا في الصين

كشفت أودي عن طرازها الجديد أودي Q5 E-tron الرياضية متعددة الاستخدامات في معرض غوانزو الدولي للسيارات المقام فعالياته في هونج كونج.

ووفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، فإن أودي Q5 E-tron ستكون إصدار حصري للصين فقط، وقد بنيت على المنصة المعيارية لمجموعة فولكس فاجن MEB ضمن إطار شراكة بين أودي والمجموعة الألمانية وهي من الناحية الميكانيكية مطابقة تماما لفولكس فاجن ID6 الكروس أوفر، وهي من نوعية السيارات ذات المقصورة الداخلية التي تتسع لـ 7 ركاب، لأنها سيارة موجهة للعائلات في المقام الأول.

تأتي أودي Q5 E-Tron بـ 3 فئات تخصيص مختلفة، الفئة الأساسية 35 بقوة كبح حصانية 174 وبطارية تعمل بجهد 63.2 كيلو واط في الساعة ومدى سير 261 ميل في الشحنة الواحدة.

فئة التخصيص الثانية والأعلى قليلا، الـ 40 ذات الدفع الرباعي الخلفي وقوة كبح حصانية 198 وبطارية أقوى تعمل بجهد 83.4 كيلو واط في الساعة ومدى سير يبلغ 348 ميل في الشحنة الواحدة.

أما الفئة الأعلى من أودي Q5 E-Tron فهي فئة تخصيص 50 بمحرك مزدوج، ونفس بطارية الفئة الثانية التي تعمل بجهد 83.4 كيلو واط في الساعة، مع نظام دفع رباعي وقوة فرملة حصانية 297 ومدى سير 323 ميل في الشحنة الواحدة.

على الرغم من عدم وجود نية لشركة أودي أن تطرح الـ Q5 E-tron في الأسواق العالمية الأخرى، إلا أنها تخطط لإطلاق Q6 E-tron الأكبر والأكثر فخامة العام المقبل. سيتم بناء أودي Q6 E-tron على منصة معيارية جديدة كليا مقدمة من شركة أودي PPE ، والتي تم تطويرها بالتعاون مع بورشه الإيطالية، وستكون سيارة Q6 E-tron بمثابة السيارة الشقيقة للجيل القادم من بورش ماكان الكهربائية.