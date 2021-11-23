أول تعاون بين هيونداي وسوني.. أيونيك 5 تشارك في أحدث أفلام Spider-Man

تسعى شركات السيارات دائما للابتكار في وسائل الدعاية، ومن أهم الوسائل التي تسعى لاستخدامها هي الظهور ضمن أحداث الأفلام السينمائية وخصوصا الأفلام الكبيرة الرائجة التي تتصدر شباك التذاكر وتكون ذات إنتاج ضخم، والتي توصف بـ "بلوك باستر" .

ووفقا لموقع "موتور 1" المتخصص في السيارات، ستشارك سيارة هيونداي أيونيك 5 الكهربائية الجديدة في الفيلم الجديد من سلسلة سبايدر مان الذي يحمل اسم Spider-Man: No Way Home، والمقرر عرضه يوم 17 ديسمبر المقبل.

وأوضح الموقع أن هيونداي ستظهر في بعض المشاهد ضمن الأحداث بطريقة مميزة لتسلط الضوء على الطراز الكهربائي الجديد وتظهر معها شقيقتها الأخرى هيونداي توسان كضيفة شرف فقط.

ومن المتوقع أن يتصدر، أحدث أفلام سلسلة سبايدر مان شباك التذاكر وأن يكون من أهم أفلام 2021.

وعلى الرغم من مشاركة هيونداي توسان مع أيونيك 5 إلا أنه بحسب الموقع المتخصص في السيارات، سيكون التركيز الأكثر على أيونيك 5 التي ستكون النجمة الحقيقية في سبايدر مان وهو ما يبدو من الإعلان الترويجي الذي نشرته هيونداي على موقعها الرسمي باليوتيوب، وهو فيديو لم تتعد مدته الدقيقة ونصف، ظهرت خلاله هيونداي أيونيك 5 بطريقة مميزة وخاطفة في دعاية لطيفة وطريقة جذب غير تقليدية باستخدام شخصية سبايدر مان الشهيرة.

الإعلان التشويقي، يبدأ بمشهد لموتيل في منطقة ريفية ونرى بيتر باركر وهو يجلس على سرير ويشاهد مقاطع إخبارية تصفه بأنه العدو الأول للبلاد، ليخرج بعد ذلك من الفندق ويتجول في منطقة صحراوية قاحلة، لحسن الحظ ، يظهر صديقه المقرب "نيد" وهو يقود هيونداي أيونيك 5 ليقله إلى مدينة نيويورك، على بعد 300 ميل، في إشارة ذكية وغير مباشرة للمدى التشغيلي الحقيقي لأيونيك 5 التي يبلغ بالفعل مدى سيرها 300 ميل في الشحنة الواحدة.

وقال توماس شيميرا ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي موتورز: “يمثل وجود سيارة أيونيك 5 الكهربائية بالكامل و توسان الجديدة كليًا في فيلم Spider-Man: No Way Home أول علامة فارقة ذات مغزى في الشراكة الاستراتيجية بين هيونداي موتورز و سوني بيكتشرز للترفيه، نتوقع تأثيرًا تسويقيًا كبيرًا من هذا التعاون”.

وأضاف: "هذا الفيلم المثير وإدراج مركبتين في اللحظات الرئيسية من القصة التي تلعبها الشخصيات الرئيسية سوف ينطبع في أذهان الملايين من المشاهدين حول العالم ويسعدهم".