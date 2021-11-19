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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

أول سيارتين بيك أب مدمجة تنعش الأسواق منذ سنوات... مقارنة بين فورد مافريك و هيونداي سانتا كروز

فورد مافريك في مواجهة
فورد مافريك في مواجهة هيونداي سانت كروز

 

أحدثت فورد  الأمريكية وهيونداي الكورية حالة من الجدل والزخم بعد أن طرحت في الأسواق العالمية كلَّا من فورد مافريك وهيونداي سانتا كروز المتنافستان بقوة، ولأول مرة منذ حوالي عقد من الزمان ينتعش قطاع البيك أب المدمجة مع وجود بدائل أصلية ومثيرة للاهتمام حقًا في قطاع الشاحنات متوسطة الحجم أو كبيرة الحجم، وبطبيعة الحال أخذ المهتمين بسوق الشاحنات بقارنون بين المركبتين من حيث الشكل والأداء والقوة على الطريق، ليطرح السؤال نفسه، أيهما أفضل؟، في السطور التالية يرصد موقع "كار سكوبس" مقارنة شاملة بين الشاحنتين.

 

مجموعة نقل الحركة

فيما يتعلق بالمحركات، تشير هذه المقارنة إلى أن محرك هيونداي سانتا كروز رباعي الأسطوانات سعة 2.5 ليتر مزوّد بشاحن توربيني بقوة 281 حصان وعزم دوران 311 رطل قدم، مع ناقل حركة مزدوج القابض بـ 8 سرعات ودفع رباعي وهي قادرة على التسارع من نقطة الثبات إلى 60 ميلا في الساعة في غضون 6.2 ثانية

في المقابل محرك فورد مافريك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر والمزود بشاحن توربيني، بقوة 250 حصان وعزم دوران 277 رطل قدم مع ناقل حركة آلي بـ 8 سرعات نظام دفع رباعي  وقادرة على التسارع من نقطة الثبات حتى 60 ميلا في الساعة في غضون 7 ثوانٍ.

 من المهم أخذ ذلك في الاعتبار، أن مافريك تأتي مع مجموعة نقل الحركة الهجينة، وحتى النسخة غير الهجينة، اقتصادبة أكثر في استهلاك الوقود كما توفر طاقة مماثلة نسبيا (وإن كانت أقل قليلاً) من سانتا كروز. 

 

المظهر الخارجي

تأتي هيونداي سانتا كروز بشكل خارجي ولغة تصميم أقرب إلى طراز هيونداي توسان الرياضية متعددة الاستخدامات إصدار 2022 ولكن بسرير، أما المقصورة الداخلية فتأتي نسخة طبق الأصل من توسان.

أما في الفورد مافريك، فتأتي شبيهة للغة تصميم فورد  برونكو الرياضية أما من ناحية جسم الهيكل فيأتي مشابهًا إلى حد كبير لسيارة فورد اسكيب.

فيما يتعلق بالمقصورة الداخلية كلا الشاحنتين تبدوان وكأنهما لكابينة سيارة ذات دفع رباعي وليست بيك أب، فالسائق أو الركاب لن يشعروا أبدَا بأنهم داخل شاحنة كبيرة، كما أنهما مزودتان بكل التقنيات التي تتوقعها من سيارات الدفع الرباعي المدمجة.

ومع ذلك تبدو  مقصورة هيونداي سانتا كروز أجمل من حيث لمسات التصميم عن مقصورة فورد مافريك، كما أن هناك المزيد من المواد المتميزة والزخارف الجمالية المستخدمة المنتشرة في كل أجزاء مقصورة هيونداي.

فورد هيونداي فورد مافريك هيونداي سانتا كروز هيونداي توسان فورد برونكو

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