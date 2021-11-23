سولاف درويش: تولي مصر رئاسة كوميسا يساهم في تحقيق عائدات مالية واقتصادية للدولة

أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بتولي مصر رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية "كوميسا"، مؤكدة أن هذا المنصب يُعزز صادرات مصر في مختلف الدول الأفريقية.

وأكدت سولاف، خلال البيان الصادر لها، على أهمية تولي مصر هذا المنصب والذي من خلاله تجني الدولة المصرية الكثير من الثمار أقتصاديًا، خاصة وأنه يتم تصدير الحديد والمواد الغذائية واستيراد بعض المواد المختلفة، وهوالأمر الذي يساهم وبشكل كبير في تحقيق عائدات مالية واقتصادية تدعم خطة التنمية وخطة الإصلاح الإقتصادي للدولة.

وأشارت وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إلى زيادة معدلات التبادل التجاري الحالية وفتح الأسواق المشتركة والتبادلية مع هذا التجمع التجاري العملاق، بالاضافة إلى أنها فرصة كبيرة لنقل الخبرات؛ حيث إن مصر استطاعت تحقيق نهضة اقتصادية كبيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولديها شفافية تؤهلها لتصدير تجربة الإصلاح الاقتصادي وتنمية أفريقيا.