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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من رئيس وزراء فرنسا بعد إصابته بـ فيروس كورونا

رئيس وزراء فرنسا
رئيس وزراء فرنسا

أعلن رئيس وزراء فرنسا، جان كاستيكس، اليوم الثلاثاء، تمتعه بصحة جيدة ومزاولة مهام منصبه بعد خضوعه للعزل إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال كاستيكس، في تغريده عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر، إنه "يتمتع بصحة جيدة على الرغم من وجود بعض الأعراض الخفيفة وإنه يزاول مهام منصبه بعد خضوعه للعزل واتباعه البروتوكول الصحي"، معرباً عن "شكره لكل من توجه له بالسؤال عن صحته".

وذكرت قناة بي أف أم تي في الفرنسية، أن "نتائج الاختبارات أثبتت إصابة جان كاستكس بفيروس كورونا، بعد ساعات قليلة من إعلانه مخالطة حالة مصابة بـ فيروس كورونا.

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وبحسب صحيفة لو فيجارو الفرنسية، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء، "سيتم تعديل جدول أعماله في الأيام المقبلة حتى يواصل أنشطته أثناء وجوده في العزل لمدة عشرة أيام".

كما أشارت القناة إلى أن رئيس الوزراء علم أن إحدى بناته البالغة من العمر 11 عاما أثبتت إصابتها بالفيروس، عندما كان عائدا من بلجيكا، حيث التقى بنظيره ألكسندر دي كرو.

وبحسب الصحيفة، "لم يصب جان كاستكس بـ فيروس كورونا من قبل، رغم مخالطته مرتين مصابين منهم الرئيس ماكرون في ديسمبر الماضي، وزوجته في يونيو".

فرنسا بلجيكا فيروس كورونا كورونا رئيس وزراء فرنسا جان كاستيكس البروتوكول الصحي ماكرون

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