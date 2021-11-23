أحمد إبراهيم: حصولي على جلوبال ميوزك أوردز عن "الدنيا بترقص" نجاح كبير

حل الموزع الموسيقى الكبير أحمد إبراهيم ضيفا على موقع صدى الإخباري احتفالا بالنجاح الكبير الذى حققه عام ٢٠٢١.

وقال الموزع أحمد إبراهيم إن نجاح أغنية “الدنيا بترقص” للهضبة عمرو دياب مهم بالنسبة له لحصوله ميدالية جلوبال ميوزك أوردز العالمية عن توزيها ،وخاصة أنها أول تعاون يجمعه بعمرو دياب".

وأشار الموزع أحمد إبراهيم إلى أن عام ٢٠٢١ من أهم سنوات مشواه الفنى خلال ٢٠ عاماً.

وأكد الموزع أحمد إبراهيم أنه سعيد بالتعاون الأول الذى جمعه بالهضبة عمرو دياب من خلال أغنية “الدنيا بترقص، أتقل، أحلى ونص”.

وحصل الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم على ميدالية جلوبال أوردز العالمية عن توزيع أغنية "الدنيا بترقص" للهضبة عمرو دياب، وعلق على صفحة التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" قائلا : بفضل الملك الوهاب ميدالية جلوبال ميزوك اووردز 2021 العالمية عن توزيع اغنية الدنيا بترقص للهضبة الأسطورة استاذي عمرو دياب، في أول تعاون بينا ، وهي تاني ميدالية بعد أغنية "حالة خاصة جدا" 2019، كل الشكر للهضبة على ثقته ولفريق العمل كلمات ملاك عادل والحان محمد يحيى ومهندس صوت أمير محروس وتريات محمد مدحت، جيتار شريف فهمي، اكورديون وائل النجار".