أحمد إبراهيم يحصد جلوبال أوردز العالمية عن توزيع الدنيا بترقص لـ عمرو دياب

فاز الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم بميدالية جلوبال أوردز العالمية عن توزيع أغنية "الدنيا بترقص" الذنى قام بتوزيعها للفنان عمرو دياب.

وعلق أحمد إبراهيم على صفحة التواصل "الفيس بوك" قائلا : بفضل الملك الوهاب ميدالية جلوبال ميزوك أووردز 2021 العالمية عن توزيع اغنية الدنيا بترقص للهضبة الأسطورة أستاذي عمرو دياب، في أول تعاون بينا .

وتابع أحمد إبراهيم : تاني ميدالية بعد أغنية "حالة خاصة جدا" 2019، كل الشكر للهضبة على ثقته ولفريق العمل كلمات ملاك عادل والحان محمد يحيى ومهندس صوت أمير محروس وتريات محمد مدحت، جيتار شريف فهمي، اكورديون وائل النجار".

وكان قد حرص المنتج وليد منصور على الترتيب على طريقته الخاصة للإحتفال بعيدميلاد الفنان أحمد إبراهيم الذي يتم عامه ال38 اليوم، على طريقة ال Surprise Party فاجىء وليد منصور الموزع الموسيقي والفنان أحمد إبراهيم بتجهيز غرفة الإستديو الخاصة به بديكور حفل عيد الميلاد وجميع التجهيزات بعد تعطيل أحمد عن موعد حضوره للإستديو ليفاجىء بمجرد دخول غرفته بوليد منصور وأفراد شركته يحتفلون مع العاملين بإستديو أحمد إبراهيم بعيد ميلاده.

كما حضر عيد ميلاد الموزع أحمد إبراهيم أيضا الملحن الموسيقي محمد يحيى ليشارك بالاحتفال وعلى طريقتها الخاصة حرصت الفنانة روبي على الاتصال بأحمد إبراهيم بالفيديو لتشاركه عيد ميلاده.

ويحضر الثنائي وليد منصور وأحمد إبراهيم لعدة مفاجأت في الفترة القادمة من تجهيز أغاني خاصة بمشروع الفنان أحمد ابراهيم الغنائي وطرح أول سينجل موسيقي.