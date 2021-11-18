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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد نجاح الدنيا بترقص ولو هتسيب.. صدى البلد يكرم الموزع أحمد إبراهيم

أحمد إبراهيم
أحمد إبراهيم

حل الموزع الموسيقى الكبير أحمد إبراهيم ضيفا على موقع صدى الأخبارى أحتفالا بالنجاح الكبير الذى حققه عام ٢٠٢١.

أحمد إبراهيم

وقدم أحمد إبراهيم عدد من الأعمال الفنية التى حققت نجاحا كبيرا وتصدرت منصات الموسيقى فى الوطن العربى أبرزها أغنية “الدنيا بترقص ،أتقل ،أحلى ونص” للهضبة عمرو دياب ،"لو هتسيب، طالع موضة ،ودينا بعيد" للفنان محمد حماقى.

أحمد إبراهيم

وحصل الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم بميدالية جلوبال أوردز العالمية عن توزيع أغنية "الدنيا بترقص" الذى شارك في توزيعها للهضبة عمرو دياب، وعلق على صفحة التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" قائلا : بفضل الملك الوهاب ميدالية جلوبال ميزوك اووردز 2021 العالمية عن توزيع اغنية الدنيا بترقص للهضبة الأسطورة استاذي عمرودياب، في أول تعاون بينا ، وهي تاني ميدالية بعد أغنية "حالة خاصة جدا" 2019، كل الشكر للهضبة على ثقته ولفريق العمل كلمات ملاك عادل والحان محمد يحيى ومهندس صوت أمير محروس وتريات محمد مدحت، جيتار شريف فهمي، اكورديون وائل النجار".
 

أحمد إبراهيم

الدنيا بترقص

 

تصدرت أغنية عمرو دياب الجديدة، الدنيا بترقص، قائمة “توب” أنغامي، والتي تمثل الذوق العام للوطن العربي، منذ اليوم الأول لصدورها، واحتلت المرتبة الأولى في هذه القائمة.

أغنية الدنيا بترقص، من كلمات ملاك عادل، لحن محمد يحيى ، توزيع أحمد إبراهيم ، ميكساج وماستر أمير محروس ، والكليب من إخراج طارق العريان.

أحمد إبراهيم

لو هتسيب

 

حققت أغنية “لو هتسيب” للفنان محمد حماقي، نجاحا كبيرا جداً واقتربت من كسر حاجز الـ ٣٠ مليون مشاهدة .

 

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم وديجيتال ماستر طارق مدكور، وهي أغنية رومانسية درامية.

 

احمد ابراهيم الموزع الموسيقى احمد ابراهيم اغنية الدنيا بترقص الدنيا بترقص أغنية لو هتسيب

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