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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: استضافة الكوميسا تؤكد دعم مصر لخطة التكامل الاقتصادي الإفريقي

محمد عبد الواحد
محمد عبد الواحد

قال اللواء محمد عبد الواحد خبير الأمن القومي والشئون الأفريقية، إن استضافة العاصمة الإدارية الجديدة لقمة "الكوميسا"، خطوة هامة في إطار التعاون الإفريقي، وتؤكد دعم الدولة المصرية لخطة التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي للقارة الإفريقية.

 

وأضاف محمد عبد الواحد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأى عام" المذاع على قناة "تن"، أن هذه القمة جاءت في وقت في منتهى الدقة وهو تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي والإفريقي بصفة خاصة.

 

وأشار محمد عبد الواحد، إلى أن مصر تولي قمة "الكوميسا" اهتماما بالغا، مؤكداً أن المنتج المصري قادر على منافسة الأوروبي بلا منازع.

محمد عبد الواحد خبير الأمن القومي العاصمة الإدارية الجديدة قمة الكوميسا جائحة كورونا

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