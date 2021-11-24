الأمين المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية: مصر ستعزز التعاون الاقتصادي بين دول الكوميسا|فيديو

قال السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الافريقية ، إن دول تجمع قمة "الكوميسا" هبطت اقتصادياتها بنسبة 11% خلال تعرضها لجائحة الكورونا فيما عدا مصر التي حققت نمواً اقتصاديا بحوالي 4%.

وأضاف " أحمد حجاج" خلال مكالمة هاتفية ببرنامج " من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي"، أن وكالة " كوميسا" للاستثمار أختير لها مقرها القاهرة وأيضاً بنك التصدير و الاستيراد الأفريقي اختار القاهرة مقراً لها ، نظراً لخبرات مصر المصرفية ووجود عدد من البنوك المصرية القديمة التي لها اتصالات بالمصارف العالمية .

وأوضح "حجاج"، أن العنوان الرئيسي لهذه القمة إلى جانب التصدي لجائحة كورونا هو التحول الرقمي، و التحول الرقمي سيؤدي إلى زيادة التبادل التجاري و سرعة التبادل التجاري، مضيفاً أن التجارة الخارجية الآن أصبحت منتشرة في غالبية العالم المتقدم و يجب على أفريقيا ألا تتردد في استخدام هذا الأسلوب من التعامل التجاري، مؤكداً أن مصر لديها الخبرات الكبيرة التي ستساعد في تعزيز التعاون الاقتصادي بيد دول الكوميسا.