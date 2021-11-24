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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من مطبخك.. 3 علاجات للتحكم في نسبة السكر بالدم

صدى البلد

وفقا لدراسة نشرت في مجلة الطب ، فإن التحكم في نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكر يتأثر بالمواسم ، حيث تنخفض مستويات السكر خلال الصيف وتزداد خلال فصل الشتاء.

ووفقا لموقع بولد سكاى الهندي يساعد النظام الغذائي كثيرًا في التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم وإدارة مرض السكري بشكل جيد. هناك بعض الأطعمة الشتوية الخارقة التي لا تساعد فقط في التحكم مرض السكري ولكنها أيضًا تحافظ على دفء الجسم وتعزز المناعة خلال فصل الشتاء.

1. البيض المسلوق


يعتبر البيض المسلوق مصدرًا مهمًا للبروتين الذي قد يساعدك على الشعور بالشبع دون زيادة مستويات السكر. تشير إحدى الدراسات أيضًا إلى أن الاستهلاك المتكرر للبيض بحوالي 2-4 مرات في الأسبوع يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكر سوي بنسبة 40 في المائة مقارنة بـ 0-1 مرة في الأسبوع. 

ومع ذلك ، كان هذا مرتبطًا بالرجال في منتصف العمر وليس النساء ؛ قد يزيد استهلاك البيض العالي من خطر الإصابة بمرض السكري لدى النساء. 

البيض أيضًا يساعد في الحفاظ على دفء الجسم خلال فصل الشتاء ، وبالتالي فهو الأفضل بين الأطعمة الشتوية المفيدة. 

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ملحوظة: يمكن أن تتناول النساء البيض المسلوق كوجبة خفيفة بين الحين والآخر للتحكم في مرض السكري.

2. الجوز


أظهرت دراسة أنه بين مستهلكي الجوز ، كان انتشار مرض السكري أقل. ارتبط الجوز إلى حد كبير بالتحكم في نسبة السكر في الدم لأنه قد يساعد في تحسين مستويات الجلوكوز ويساهم أيضًا في التحكم في  الوزن لدى مرضى السكر.  الجوز غني أيضًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي قد تساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد وهي مفيدة أيضًا للشعر. يمكن أن يكون الجوز وجبة خفيفة جيدة لتوليد حرارة الجسم خلال الشتاء

3. شاي الزنجبيل
 

المعروف على نطاق واسع أن الزنجبيل يرفع درجة حرارة الجسم الأساسية ويوفر الدفء للجسم.

ووفقا لدراسة؛ قد يساعد الزنجبيل بشكل كبير في خفض مستويات الجلوكوز في الدم بسبب آثاره المضادة للأكسدة والكوليسترول والسكري ، مما يقلل من خطر حدوث مضاعفات مرض السكري. يعتبر شاي الزنجبيل أفضل مشروب صحي ومغذي للحفاظ على دفء الجسم خلال فصل الشتاء ، وكذلك الحفاظ على مستويات السكر لدى مرضى السكر. قد يساعد الشاي أيضًا في تقليل محيط الوزن ووزن الجسم.

السكر في الدم

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