للفطور.. طريقة عمل البيض بالجبن الموزاريلا

تعتبر طريقة عمل البيض بالجبن الموزاريلا من أشهي طرق تحضير البيض، و المحببة إلى قلوب الأطفال والكبار ايضا، وهي ايضا تعطي مزاق مختلف وغير تقليدي عن طريقة تحضير البيض العادية.





وقدم موقع بولد سكاي الهندي وصفات مختلفة لعمل البيض، ومن بينها طريقة عمل البيض بالجبن الموزاريلا، ويمكن تحضيرها على الإفطار، او على وجبة العشاء كوصفة مختلفة وصحية للأطفال والكبار أيضا، وإليكم الوصفة بالتفصيل.

طريقة عمل البيض بالجبن الموزاريلا

طريقة عمل البيض بالجبن الموزاريلا

مقادير طريقة عمل البيض بالجبن الموزاريلا :

4 بيضات كبيرة

2 ملعقة كبيرة (25 جم) زبد

2 ملعقة كبيرة (30 مل) حليب

½ كوب (100 جم) جبن موزاريلا مبشور

2 ملعقة كبيرة (20 جم)بقدونس مفروم للتزيين

ملح فلفل أسود



طريقة عمل البيض بالجبن الموزاريلا :

1- في وعاء، يوضع البيض والحليب والملح والفلفل الأسود وتضرب المكونات جيدًا.

2- على نار متوسطة، يوضع الزبد ثم يضاف خليط البيض ويفرد في المقلاة.

3- يترك البيض لمدة دقيقتين، ثم يقلب على الجهة الأخرى ويترك نفس المدة.

4- تضاف جبن الموزاريلا على البيض ويترك حتى ينضج على نار هادئة لمدة عشر دقائق.

5- يرفع البيض من على النار، ويوضع في طبق التقديم ، و نقوم بتزين الوجه بالبقدونس.

6- يقدم البيض بالموزاريلا ساخنة في وجبة الإفطار أو العشاء مع الخبز.