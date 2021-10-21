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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مقاومة التلف أبرزها.. فوائد البيض في علاج الشعر

فوائد البيض للشعر
فوائد البيض للشعر

فوائد البيض لتساقط الشعر من الأمور التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، فيعتبر البيض مصدرًا رائعًا للبروتينات المعروفة باسم "غذاء الشعر" ، يمكن أن يعزز البيض معدل نمو الشعر،  وفقًا لدراسة نُشرت في المكتبة الوطنية للطب ، كما يمكن للبيض أيضًا تحفيز نمو شعر جديد.

علاج تساقط الشعر

يساعد البيض في التخلص من تساقط الشعر عن طريق تحفيز فروة رأسك وتغذية بصيلات الشعر، المغذيات تقوي جذور الشعر وتمنع تساقطه.

يحتوي صفار البيض على البيوتين الذي يحسن مرونة شعرك عن طريق ترطيبه. أيضًا ، يمكن للبيض أن يحد من الكسر ويمنع ظهور الأطراف المتقصفة، وفقا لما نشره موقع .india 

 

-يعالج البيض الضرر ويضفي لمعانًا على الشعر

تقول دراسة نشرت في مجلة BMC Complementary Medicine and Therapies إن البروتينات الموجودة في البيض تعالج فجوات الكيراتين التالفة. أيضًا ، تغذي هذه البروتينات فروة رأسك وبصيلات الشعر مما يضفي لمعانًا على الشعر.

-يساعد البيض شعرك على مقاومة التلف

صفار البيض غني بالفيتامينات التي تجعل الشعر أكثر مقاومة للتلف، قد يكون الصفار مفيدًا بشكل خاص لترطيب الشعر الذي يبدو جافًا.

يمكن أن يكون صفار البيض طعامًا رائعًا لشعرك بسبب المزيج الفريد من الفيتامينات الموجودة بالداخل، تعتبر الفيتامينات A و E والبيوتين والفولات مجرد بعض العناصر الغذائية التي ربطها الباحثون بمصدر موثوق لنمو الشعر والشعر الصحي.

يعتبر الحديد هو المصدر الأكثر شيوعًا لنقص التغذية في العالم، الحديد مهم لإنتاج خلايا جديدة في الجسم، يحتوي كل صفار بيضة على كمية صغيرة ولكنها مهمة من الحديد.

-يساعد البيض شعرك على النمو بشكل أسرع

يمكن لتطبيق صفار البيض موضعيًا على فروة رأسك أن يغذي جذور شعرك بالفيتامينات،  هذا يعني أن الشعر الجديد سينمو بشكل أقوى ويصبح أقل عرضة للتكسر والتساقط، عندما لا يتساقط شعرك كثيرًا ، يصبح أكثر امتلاءً، يمكن أن يبدو أنه ينمو بشكل أسرع.

 

كيفية وضع البيض في شعرك

نأخذ وعاءً صغيرًا ونضيف إليه بيضة كاملة وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، امزجيها جيدًا وضعيها على شعرك بالتساوي، اتركه لمدة 20 دقيقة،  ثم اشطفيه باستخدام الماء البارد،  ضعي البلسم واتركي الشعر يجف من تلقاء نفسه.

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