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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تزود سلسلة Xiaomi 12 المرتقبة بقدرات تصويرية ممتازة

هاتف شاومي Xiaomi
هاتف شاومي Xiaomi 12 Ultra

تستعد شركة شاومي Xiaomi، لإطلاق سلسلة Xiaomi 12 قبل نهاية العام الجاري، واليوم كشفت أحدث التسريبات المزيد من المعلومات المتعلقة بتشكيلة الهواتف الرائدة.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، شاركت صفحة التسريبات الموثوق بها Digital Chat Station على موقع ويبو الصيني، صورا توضح تصميم إعداد كاميرا سلسلة شاومي المرتقبة Xiaomi 12، حيث سيأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل.

 

 

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تسريبات تكشف تصميم الكاميرا لسلسة شاومي القادمة Xiaomi 12

 

ووفقا للتسريبات السابقة، فأن هاتف Xiaomi 12 سيأتي بشاشة مميزة بجودة عرض Full HD+، حيث تعمل عملاقة التقنية على تخفيض جودة الشاشات من 1440 بكسل أقل مما قدمت شاومي في سلسلة Mi 11.

وأشارت بعض التوقعات إلى أن شاومي قد تزود إصدار الـ Pro في سلسلة Xiaomi 12، ببعض المواصفات المحسنة، وتشير التسريبات إلى أن تشكيلة الهواتف ستأتي بتصميم مشابه دون تغيير عن سابقاتها والذي يمتاز بحواف مستديرة قليلا مع نوتش في الزاوية اليسرى العليا من الشاشة مخصص لكاميرا الصور السيلفي.

Xiaomi 12 camera design leaks, will have 50 MP main shooter
تسريبات تكشف تصميم الكاميرا لسلسة شاومي القادمة Xiaomi 12

وأوضحت التسريبات إلى أن شاومي ستزود إصدارات سلسلة Xiaomi 12، بتقنية الشحن السريع بقدرة 100 وات على غرار إصدارات تشكيلة 11T، كما سيتم تحسين قارئ بصمات الأصابع الموجود أسفل شاشات OLED.

ومن المتوقع أن تعلن شاومي عن سلسلة Xiaomi 12، عقب حدث شركة كوالكوم والذي من المقرر إقامته يوم 30 نوفمبر الجاري، حيث ستعلن من خلاله عن أحدث إصدارتها من المعالجات.

شاومي إعداد كاميرا هاتف Xiaomi 12 شركة كوالكوم Xiaomi 12

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