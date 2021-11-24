موبايل ريدمي نوت 10.. هاتف مميز من شاومي ينافس الكبار

يعد موبايل ريدمي نوت 10، واحدا من هواتف شاومي متوسطة الفئة المتميزة، حيث أطلقت الشركة الصينية العديد من الإصدارات ضمن سلسلة Redmi Note 10 خلال العام الجاري، كان من بينها موبايل ريدمي نوت 10.

موبايل ريدمي نوت 10

يمتاز موبايل ريدمي نوت 10، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.43 بوصة، ويحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، مع مستشعر بزاويا واسعة بدقة 8 ميجابكسل، وزوج من المستشعرات بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو والعمق، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

ويتم تشغيل موبايل ريدمي نوت 10، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 678، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 4 أو 6 جيجابايت، ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات .

ويتوفر موبايل ريدمي نوت 10، بثلاثة ألوان هي الرمادي والأبيض والأخضر، مقابل سعر يبدأ من 199 دولار (أي ما يعادل 3 آلاف جنيه مصري) لنسخة 6 + 64 جيجابايت.

موبايل ريدمي نوت 10



مواصفات شاومي نوت 10 برو

زودت شاومي هاتف ريدمي نوت 10 برو الجديد، بشاشة متميزة عالية الدقة من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.67 بوصة، وبجودة عرض تبلغ 1080×2400 بكسل، تدعم تقنية HDR10، ومعدل تحديث عال بتردد 120 هرتزا في الثانية، وتحتوي الشاشة نوتش على شكل ثقب مخصص لكاميرا التصوير السيلفي.

ويتمتع هاتف ريدمي نوت 10 برو، بكاميرا خلفية رباعية تضم مستشعرا رئيسيا ISOCELL HM2، من إنتاج شركة سامسونج والذي يأتي بدقة 108 ميجابكسل، ومتصل بمستشعر بزوايا عرض واسعة تبلغ دقته 8 ميجابكسل، ومستشعرين بدقة 5 و2 ميجابكسل على التوالي مخصصين لتصوير الماكرو والعمق، إلى جانب كاميرا أمامية تأتي بدقة 16 ميجابكسل.

ويعمل هاتف ريدمي نوت 10 برو، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 732G من إنتاج شركة كوالكوم، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 64 و128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الخارجية microSD.

ويحتوي هاتف ريدمي نوت 10 برو، على بطارية بقوة 5020 مللى، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 12، والمرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

هاتف ريدمي نوت 10 برو

سعر شاومي نوت 10 برو في مصر

يتوفر هاتف شاومي نوت 10 برو في مصر، مقابل سعر حوالى 4 آلاف و400 جنيه مصري لنسخة 6 + 64 جيجابايت، بينما يتوفر الإصدار 8 + 128 جيجابايت، مقابل سعر 4 آلاف و700 جنيه مصري.