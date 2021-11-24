الكشف عن صفقات ضخمة يتوقع إبرامها بين الإمارات وتركيا

أفاد مسؤول تركي، اليوم الأربعاء، بأن تركيا والإمارات تستهدفان التوصل إلى صفقات استثمارية خلال زيارة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان لـ أنقرة.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قال مسؤول رفيع بالحكومة التركية: "من المنتظر أن يتم التوقيع على بعض الصفقات التي لا يزال يجري إعدادها فيما يتعلق بالاقتصاد والتكنولوجيا والقضايا البيئية والأمن السيبراني والقطاع اللوجيستي".

ومن المتوقع أن تقوم الإمارات باستثمارات كبيرة في تركيا في الأجل القريب مثل السعي لشراكات في أصول مدرجة في صندوق الثروة التركي وهو شركة الاستثمار السيادية في البلاد.

وقال مسؤول تركي مطلع على الاستعدادات لزيارة ولي عهد أبوظبي إنه من الممكن الاتفاق على صفقات في مجالات التجارة الإلكترونية والطاقة وسلاسل الإمداد.

وأضاف المسؤول أن التعاون الاقتصادي في الأجل الأطول ربما يتحقق في التمويل ومن خلال شراء شركات إماراتية شركات تركية مناظرة لها أو إنشاء شراكات معها،وتنبأ المسؤول بأن الاستثمارات الإماراتية ستبلغ مليارات الدولارات في نهاية الأمر.

وستقوم الدولتان بتقييم سبل التعاون في السياسة الخارجية. وقال المسؤول "المشاكل مع الإمارات أصبحت الآن وراء ظهرنا. ونحن ندخل فترة قائمة بالكامل على التعاون والاستفادة المتبادلة".

وعن الصفقات التي يمكن أن توقع، أشار مسؤولون أتراك إلى مذكرة تفاهم للتعاون بين بورصات تركيا والإمارات ومذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في استثمارات الطاقة.

وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا.

وسيركز الصندوق على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء.