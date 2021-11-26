عمان.. تعرف على طقس السلطنة اليوم

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية فى عمان إن طقس اليوم الجمعة صحو بوجه عام على معظم المحافظات مع تدفق السحب على محافظة ظفار، واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات البريمي والظاهرة والداخلية وشمال الشرقية وجنوب الشرقية والوسطى وأجزاء من سواحل بحر عمان.

وتهب على معظم المحافظات رياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، وفق صحيفة الرؤية العمانية.

وسيكون البحر متوسط الموج على غرب سواحل محافظة مسندم ويصل أقصى ارتفاع له مترين، فيما یکون هادئ الموج على بقية السواحل ويصل أقصى ارتفاع له مترًا وربع المتر.

فيما تبلغ درجات الحرارة في ولاية السيب 30/ 23 وفي ولاية صلالة 32/ 23، وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 33 درجة في فهود وهيما، وأدناها 9 درجات في جبل شمس.