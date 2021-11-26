أمن الغربية ينقذ حياة ركاب قطار طنطا المنصورة قبل الانقلاب.. صور

بسبب كسر القضبان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من التدخل في إنقاذ حياة ركاب قطار "طنطا _ المنصورة" عقب الكشف عن وجود كسر بقضبان السكك الحديدية بذات الخط قبل مرور ودخول القطار إلي رصيف مدينة المحلة الكبري قادما من محطة قطارات المنصورة .



كما نجح أهالي قرية محلة أبو علي بمركز المحلة في إبلاغ غرف عمليات وطوارىء هيئه السكك الحديدية بوسط الدلتا حيال واقعة كسر قضبان واختفاءها سعيا في إنقاذ أرواح ركاب القطار المذكور.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العقيد عصام مصطفي مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده من أهالي قرية محلة أبو علي يفيد باخطارهم باكتشاف وجود كسر في قضبان السكك الحديدية بمزلقان قائم خلف مسجد العباسية بدائرة المركز .

كما باشرت القيادات الأمنية دورها تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية، وبالانتقال إلي مكان الحادث وتم الدفع بدوريات الشرطة وإخطار الجهات المعنية لصيانه قضبان السكك الحديدية .



وكشفت التحريات الأولية الأمنية التي أجراها الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة أن أهالي القرية تجمعوا فوق مزلقان السكك الحديدية فور علمهم واكتشافهم للوجود كسر بالقضبان السكك الحديدية قبل مرور قطار "طنطا _ المنصورة ".

وأكدت مصادر أن القضبان قد تعرضت للكسر علي أيدي غرباء بقصد السرقة وجاري تحديد هوية المتهمين ومرتكبي الحادث .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.

أمن الغربية يتدخل في إنقاذ حياة ركاب"طنطا_ المنصورة" قبل الانقلاب بسبب كسر قضبان

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