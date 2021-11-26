عاجل
رئيس الجزائر يتحدث عن مشاركة سوريا في القمة العربية القادمة أخبار المحافظات|رئيس الوزراء يرفع الستار عن تمثال آمون.. جنازة مهيبة لشهداء لقمة العيش بالأردن .. 39 مصابا في حادث تصادم العلمين النشرة الدينية مفتي الجمهورية: لا مانع شرعا من الأذان الموحد.. وينبغي انتقاء أفضل الأصوات..والافتاء توضح حكم الغيبة والنميمة والفرق بينهما أنغام توجه رسالة لجمهورها بعد حفلها بموسم الرياض موجز الاقتصاد| أسعار سلع التموين الجديدة.. الذهب يبدد مكاسبه.. أداء إيجابي للبورصة.. توقعات بتراجع أسعار الحديد ديسمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة السادسة

الدوري المصري
الدوري المصري

انتهت أحداث الجولة السادسة من مباريات الدوري المصري الممتاز، التي أقيمت  من المسابقة المحلية.

التقي الأهلي مع سموحة، ونجح الأحمر في الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي وي السلام.

وسجل أهداف الأهلي كلا من أيمن أشرف، وبيرسي تاو هدفين، وحسين الشحات، فيما أحرز محمد كناريا هدف سموحة الوحيد.

ونجح الزمالك في الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف سجله مصطفى فتحي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد المقاولون العرب.

كما نجح فاركو في الانتصار على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية.

ووفقا للنتائج المتقدمة؛ نجح الأهلي في تعزيز مكانته بصدارة جدول ترتيب الدوري حيث ارتقى رصيده إلى النقطة 18، بينما يتواجد سموحة في المركز الثاني عشر بـ6 نقاط، بينما رفع الزمالك رصيده للنقطة 13 بعد تحقيقه الفوز على سيراميكا.

txt

بصمات موسيماني تظهر في 6 جولات.. التاريخ يسجل انطلاقة الأهلي من جديد

txt

إشادة خاصة من كارتيرون بحارس الزمالك

ترتيب الدوري المصري ..

الأهلي في المركز الأول برصيد 18 نقطة.

بيراميدز في المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

الزمالك في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

البنك الأهلي في المركز الرابع برصيد  10 نقاط.

غزل المحلة في المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

فاركو في المركز الرابع برصيد 9 نقاط.

سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 8 نقاط.

الاتحاد السكندري في المركز السابع برصيد 8 نقاط.

المصري في المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

فيوتشر في المركز التاسع برصيد 7 نقاط

 

الأهلى الدوري المصري المقاولون العرب الزمالك الاتحاد السكندري سيراميكا كليوباترا ترتيب الدورى

ترشيحاتنا

جريمة في سوريا .. ابن مدمن يقتل والده النائم لسرقة 100 دولار

أخبار نادي الزمالك| شروط تجديد عقد طارق حامد.. أول تعليق من إمام عاشور بعد إصابته بكورونا

نسرين أنور عكاشة: والدى سبق عصره عندما كتب "الباب الاخضر"..فيديو

العلاج الهرموني يقلل خطر الإجهاض لدى النساء الحوامل

سهر الصايغ: نص حلمي اتحقق في الباب الأخضر.. والنجاح توفيق من الله

نقابة المعلمين: بنطلع 50 ألف مدرس على المعاش ومفيش تعيينات تواكب الأبنية الجديدة | فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العظمى 35 وموجة أمطار .. تحذير طارئ من الأرصاد |فيديو

الخطيب رئيساً للأهلي لمدة 4 سنوات قادمة.. العامري نائب

متحور أوميكرون الجديد.. الحكومة تتخذ إجراءات خاصة مع 7 دول للحماية من انتشاره

مصر توقف رحلات الطيران من وإلى جنوب إفريقيا بعد ظهور متحور كورونا الجديد

زيادة 15%.. مفاجأة حول زيادة الحد الأدنى للمعاشات

وزير التعليم: لا توجد امتحانات مجمعة لطلاب المدارس هذا العام

بداية من 1 ديسمبر.. تعرف على أسعار سلع التموين الجديدة

زيادة سنوية بقيمة 15% ومعاش إضافي.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اغتصب جثتها.. ماذا فعل شيطان البحيرة في الطفلة رضوى؟

100 صورة من افتتاح الدورة 43 لـ مهرجان القاهرة السينمائي

الصور الأولى من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ43

الكسكي.. أكلة أمازيغية حصلت على شعبية كبيرة في البلاد العربية| نوستالجيا

فيديو

الناس شاغلة نفسها وماتعرفش حاجة.. تعليق من "بيج رامي" على زواجه الثاني

كليب إباحي .. بلاغ يتهم محمد رمضان بنشر فيديو مخل "فيديو"

فيديو جراف.. سيارة نقل تنهي حياة شاب داخل فرن.. ما القصة

ضحكت عليهم بالكتاكيت.. سيدة تنصب على المواطنين بالقاهرة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

اﻟﻤﺰﻳﺪ