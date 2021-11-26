ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة السادسة

انتهت أحداث الجولة السادسة من مباريات الدوري المصري الممتاز، التي أقيمت من المسابقة المحلية.

التقي الأهلي مع سموحة، ونجح الأحمر في الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي وي السلام.

وسجل أهداف الأهلي كلا من أيمن أشرف، وبيرسي تاو هدفين، وحسين الشحات، فيما أحرز محمد كناريا هدف سموحة الوحيد.

ونجح الزمالك في الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف سجله مصطفى فتحي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد المقاولون العرب.

كما نجح فاركو في الانتصار على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية.

ووفقا للنتائج المتقدمة؛ نجح الأهلي في تعزيز مكانته بصدارة جدول ترتيب الدوري حيث ارتقى رصيده إلى النقطة 18، بينما يتواجد سموحة في المركز الثاني عشر بـ6 نقاط، بينما رفع الزمالك رصيده للنقطة 13 بعد تحقيقه الفوز على سيراميكا.

ترتيب الدوري المصري ..

الأهلي في المركز الأول برصيد 18 نقطة.

بيراميدز في المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

الزمالك في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

البنك الأهلي في المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

غزل المحلة في المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

فاركو في المركز الرابع برصيد 9 نقاط.

سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 8 نقاط.

الاتحاد السكندري في المركز السابع برصيد 8 نقاط.

المصري في المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

فيوتشر في المركز التاسع برصيد 7 نقاط