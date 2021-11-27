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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«المالية» تبدأ أول اجتماعاتها التجريبية من المقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة

صدى البلد

قال الدكتور ايهاب ابو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية سيلتقي قيادات الوزارة صباح غدا الأحد في مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة كاول اجتماع عمل من المقر الجديد.

أضاف أبوعيش في تصريحات للصحفيين خلال ورشة عمل ولقاء قيادات الوزارة مع ممثلي المواقع الإخبارية لعرض أبرز الملفات الاقتصادية ، أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة آليات العمل كإجراءات تجريبية للمقر الجديد حيث سيتم إجراء الاجتماع مع القيادات التنفيذية داخل الوزارة .

وقال أبو عيش إن وزارة المالية نجحت في الفترات السابقة في إجراء سلسلة من الاصلاحات التشريعية في منظومة الضرائب والجمارك لتعظيم الإيرادات العامة ودعم الخزانة العامة للدولة ..

وأدرجت وزارة المالية بالموازنة العامة للدولة مبلغ ١.٥ مليار جنيه في صورة نفقات لانتقال العاملين بالدولة العاصمة الإدارية الجديدة ضمن المزايا العينية .

و تستهدف الحكومة نقل مقرات الوزارات الي العاصمة الإدارية الجديدة بحلول الشهر المقبل .

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